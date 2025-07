Wer seine Transaktionen sauber dokumentiert und Verluste gezielt verrechnet, kann in Österreich Geld sparen und unnötigen Ärger mit dem Finanzamt vermeiden. Was Krypto-Anleger berücksichtigen sollten.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Fristen für die Krypto-Steuererklärung in Österreich gelten

Was der Unterschied zwischen Altbestand und Neubestand ist – und wann Krypto-Gewinne steuerfrei sind

Wie man die persönliche Krypto-Steuerlast senken kann

Warum ein Experte die Steuerregelung kritisiert

Auch bei Kryptowährungen gilt: Wer seine Gewinne dem Finanzamt nicht früh genug offenlegt, riskiert Nachzahlungen, Säumniszuschläge und im schlimmsten Fall ein strafrechtliches Nachspiel. Gerade im Krypto-Bereich herrscht oft noch Unsicherheit, obwohl die steuerliche Handhabung in Österreich seit der Reform von 2022 klarer geworden sind. Trotzdem tappen viele in die klassischen Fallen: falsche Haltefristen, falsch deklarierte Einkünfte oder vergessene Altbestände. Vom richtigen Abgabetermin über Staking-Einnahmen bis hin zur Verlustverrechnung – auf diese Details kommt es in der Steuererklärung an.

