Die Bundesregierung will 2024 Änderungen an der Besteuerung von Kryptowährungen vornehmen. Die aktuelle Haushaltskrise verzögert die Vorhaben jedoch. Was das für Pläne sind und welcher Anlegertyp von der Anpassung besonders profitieren dürfte, erklärt Steuerexperte Werner Hoffmann gegenüber BTC-ECHO.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Wir zeigen dir die besten Anbieter für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana & Co. In unserem Vergleichsportal findest du den für dich passenden Anbieter. Zum Anbietervergleich