Krypto in DACH

In diesem Artikel erfährst du: Auf welche Schlüsseltechnologien die Bundesregierung setzt

Was der Bitkom am Kryptowerte‑Steuertransparenzgesetz bemängelt

Wie sich tokenisierte Wertpapiere in Deutschland entwickeln

Wo AllUnity die Reserven seines Euro-Stablecoins verwahrt

Wie der Krypto-Standort Deutschland an Fahrt gewinnen könnte

Während die Bundesregierung die Krypto-Branche in ihrer Hightech-Agenda einmal mehr außen vor lässt und der Deka Digital Asset Monitor eingebrochenes Emissionsvolumen bei den tokenisierten Wertpapieren konstatiert, ringen Branchenverbände um praktikable Regeln für den Sektor. Mit EURAU steht zugleich der erste vollständig regulierte Euro‑Stablecoin Deutschlands in den Startlöchern. Für die Verwahrung der Euro-Reserven verkündete das Joint Venture jüngst eine neue Partnerschaft. Ein Überblick über Neuigkeiten zu Bausteinen, die den Digital- und Finanzstandort Deutschland in den kommenden Jahren prägen dürften.

