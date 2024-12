Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

FinMaDig beschlossen

Am vergangenen Mittwoch hat das FinMaDig es durch den Bundestag geschafft. Die Abgeordneten im deutschen Parlament stimmten mehrheitlich für die Annahme des Gesetzesvorschlags. Die Fraktionen der SPD, Union, FDP und Grünen sprachen sich für das FinMaDig aus. AfD und Linke enthielten sich. Das BSW war nicht anwesend.

Damit schafft die Bundesrepublik einen gesetzlichen Rahmen, der die Regelungen verschiedener europäischer Krypto-Verordnungen in nationales Recht überführt. Dazu gehören neben der DORA, einer Regelung zur Cybersicherheit im Finanzsektor, auch die Krypto-Regulierung MiCA sowie Regeln zur Rückverfolgbarkeit von Krypto-Assets.

Was das genau bedeutet, lest ihr hier: FinMaDig beschlossen: Deutscher Bundestag verhindert Krypto-Desaster in letzter Minute

Geld verdienen mit Stablecoins? So geht’s

Wie hoch steigt der Bitcoin-Kurs? Wann knackt Ether die 5.000 US-Dollarmarke? Wird XRP bald ein neues Allzeithoch erreichen? Das sind die gängigen Fragen, die sich viele Krypto-Investoren stellen. Stablecoins erscheinen dagegen in Hinblick auf die Rendite langweilig, denn schon ihr Name macht deutlich, dass sie “stabil” im Wert sind – wegen der Kopplung an eine Fiatwährung wie den US-Dollar. Doch inzwischen gibt es eine neue Art von Stablecoins, die nicht nur dezentraler sind als die Platzhirsche USDT oder USDC, sondern Investoren Gewinne versprechen.

Wie das möglich ist und wie hoch die Zinsen ausfallen können, verrät Krypto-Experte Eneko Knorr gegenüber BTC-ECHO. Außerdem: Weshalb der Stablecoin-Markt bis 2030 auf über 2,5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung steigen könnte: Stablecoins mit Rendite: So kassiert man hohe Zinsen ohne Volatilität

KuCoin und Co.: Warum manche Top-100-Coins nicht in die Top 100 gehören

Bitcoin hat die 100.000 US-Dollar erreicht, Ethereum die 4.000 zurückerobert – Kursgewinne, wohin man blickt: Die Bescherung findet am Krypto-Markt dieses Jahr vorgezogen statt. Wodurch sich nicht nur Neuanleger die Frage stellen dürften: Womit sich selbst ein Geschenk machen? Orientierungshilfe gibt die Liste der nach Marktkapitalisierung gewichteten 100 wertvollsten Kryptowährungen. Der Schein aber kann trügen. Eine hohe Bewertung allein bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Token auch im selben Maße gehandelt wird. Aus dieser Schieflage können die typischen Wallet-Leichen hervorgehen – im Affekt gekaufte Coins, die dann doch irgendwann zähneknirschend mit Verlusten veräußert werden. Bei diesen Coins lohnt sich ein zweiter Blick.

Alles Weitere erfahrt ihr hier: Hohes Ranking, nichts dahinter? Finger weg von diesen Top-100-Coins

Ripple CTO im Interview: Das hält David Schwartz von Kursprognosen

Kaum ein Thema beschäftigt die Krypto-Investoren aktuell so stark wie die XRP-Kursrallye. Kein Wunder: In den vergangenen Wochen explodierte der Preis des Ripple-Coins mit über 400 Prozent Kurswachstum und stieg auf bis zu 2,84 US-Dollar. Eine Konsequenz des Hypes sind XRP-Prognosen von Krypto-Influencern, die den Coin bald bei 10, 100 oder gar 1.000 US-Dollar sehen. Doch Ripple-CTO David Schwartz warnt nun vor ultra-bullischen Kursprophezeiungen. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt er, welchem Irrtum gerade Neulinge am Krypto-Markt erliegen und warum Ripple Labs jetzt auf Stablecoins setzt – aber ohne Bitcoin und Ethereum nicht gewinnen kann.

Seine Antworten lest ihr hier: XRP-Prognosen: Das hält der Ripple-CTO vom Krypto-Hype

KI-Agenten stürmen den Krypto-Space – und bald die Welt?

KIs überrennen 2024 den Krypto-Space. Sogenannte KI-Agenten werden klüger und besser und autonomer. Und Blockchain gibt ihnen die Möglichkeit, unabhängig zu handeln. Geht es nach Experten und Entwicklern in der KI- und Kryptobranche, ist das erst der Anfang. Am Horizont sehen sie: den größten Wandel der Menschheitsgeschichte. Sie sprechen von der Singularität. Oder der Erfindung einer AGI, kurz für Artificial General Intelligence. Eine KI, die vollkommen autonom agiert und in den meisten Bereichen dem normalen Menschen weit überlegen ist. KI-Agenten für sie – ein erster Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Und das schon bald, manche sagen 2026.

Was die Folgen für die Gesellschaft und den Krypto-Space wären, lest ihr hier: Die KI-Krypto-Revolution: Warum Super-KIs bald da sein könnten