In diesem Artikel erfährst du: Was der Ripple-CTO von den XRP-Prognosen der Krypto-Influencer hält

Wie enorm das Potential für Ripple USD und Stablecoins jetzt ausfällt

Warum Ripple gewinnen kann – aber Bitcoin und Ethereum braucht

Kaum ein Thema beschäftigt die Krypto-Investoren aktuell so stark wie die XRP-Kursrallye. Kein Wunder: In den vergangenen Wochen explodierte der Preis des Ripple-Coins mit über 400 Prozent Kurswachstum und stieg auf bis zu 2,84 US-Dollar. Eine Konsequenz des Hypes sind XRP-Prognosen von Krypto-Influencern, die den Coin bald bei 10, 100 oder gar 1.000 US-Dollar sehen. Doch Ripple-CTO David Schwartz warnt nun vor ultra-bullischen Kursprophezeiungen. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt er, welchem Irrtum gerade Neulinge am Krypto-Markt erliegen und warum Ripple Labs jetzt auf Stablecoins setzt – aber ohne Bitcoin und Ethereum nicht gewinnen kann.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Inkl. 24 Karat vergoldete Bitcoin Münze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden