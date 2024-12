In diesem Artikel erfährst du: Was eine Super-KI ausmacht

Warum sie bald erwartet wird

Wie KIs sich jetzt schon autonom verhalten

Warum sie besonders im Kryptospace aufblühen

Sie sind mittlerweile überall: Trader, VCs, Influencer, Künstler. KIs überrennen 2024 das Internet in verschiedensten Gestalten. Und vor allem: den Krypto-Space. In der Branche braut sich ein Sturm zusammen. Sogenannte KI-Agenten werden klüger und besser und autonomer. Und Blockchain gibt ihnen die Möglichkeit, unabhängig zu handeln. Keiner kann sie stoppen. Die Folge: sehr seltsames Verhalten. Geht es nach Experten und Entwicklern in der KI- und Kryptobranche, ist das erst der Anfang. Am Horizont sehen sie: den größten Wandel der Menschheitsgeschichte. Sie sprechen von der Singularität. Oder der Erfindung einer AGI, kurz für Artificial General Intelligence. Eine KI, die vollkommen autonom agiert und in den meisten Bereichen dem normalen Menschen weit überlegen ist. KI-Agenten für sie – ein erster Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Und das schon bald, manche sagen 2026. Was macht sie so sicher? Und was wären die Folgen für die Gesellschaft? Eine Spurensuche mit denen, die an dieser Zukunft arbeiten.

