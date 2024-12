Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Allzeithoch jagt Allzeithoch: Ist die Party bald vorbei?

Anleger scheinen derzeit kaum etwas falsch machen zu können. Ob Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die wichtigsten Märkte für Investoren befinden sich in einer historisch nie dagewesenen Aufwärtsphase, kleinere Gewinnmitnahmen einmal ausgeschlossen. Es scheint derzeit kaum ein Asset zu geben, das nicht von der Euphorie getragen wird.

So hat Bitcoin kürzlich den höchsten Wert seiner Geschichte erreicht. Zuletzt ist auch der Altcoin-Sektor wieder explodiert. Abseits des Kryptomarktes sind zudem Aktien und Rohstoffe enorm profitabel. Ein Blick auf das ganze Ausmaß der Hausse kann aber auch als Warnsignal verstanden werden, dass das Wachstum längst irrational und übertrieben ist. Eine große Korrektur scheint überfällig.

Wie groß die Gefahr ist, lest ihr hier: Nach der Rekordjagd: Droht Bitcoin, Aktien und Gold jetzt eine große Korrektur?

Ist Hyperliquid das nächste Trendthema am Krypto-Markt?

Schaut man in diesen Tagen als Krypto-Anleger durch seinen Feed in den sozialen Netzwerken, könnte man meinen, Scooter habe einen Memecoin gelauncht. Doch der Hype um HYPE stammt nicht von H.P. Baxxter, sondern von der Krypto-DEX (Decentralized Exchange) Hyperliquid. Während andere Projekte wie Eigenlayer oder Hamster Kombat die digitalen Luftabwürfe aus dem Krypto-Space komplett verhunzten, geht HYPE als Paradebeispiel in die noch junge Airdrop-Historie ein. Die Plattform verzichtet gänzlich auf Finanzierung von Venture-Capital-Unternehmen. “Community First” scheint also gelebte Praxis und nicht nur ein Marketing-Slogan zu sein. Dieses positive Karma kommt postwendend zurück, denn das Projekt wird regelrecht mit Lob überschüttet. Manche sehen in der Euphorie gar eine Ablösung von Binance kommen.

Alle weiteren Infos erhaltet ihr hier: HYPE-Hype: Stößt Hyperliquid Binance vom Thron?

So groß ist das Potenzial der KI-Agenten

Die Venture-Capital-Firma Ryze Labs aus Hongkong dürfte nur wenigen ein Begriff sein. Am Nabel der Zeit ist der Wagniskapitalgeber mit Fokus auf Schwellenländer aber dennoch. Als einer der ersten VCs prischt das von Mathew Graham geführte Unternehmen mit einem 5 Millionen US-Dollar Investment in den KI-Agenten-Sektor vor. BTC-ECHO sprach bei der Emergence in Prag mit Graham über den neuen Hype und warf einen Blick auf den Krypto-Space durch die VC-Brille.

Im Interview lest ihr unter anderem, wie groß der Markt der KI-Agenten noch werden könnte: “KI-Agenten sind die größte Sache seit DeFi”

Mining-Unternehmen eifern MicroStrategy nach

Immer wieder werden Bitcoin-Miner als Forced Sellers, also gezwungene Verkäufer, bezeichnet. Der Grund: Sie müssen die von ihnen geschürften BTC eigentlich gegen US-Dollar tauschen, um ihre laufenden Kosten zu decken. Nun greifen Marathon und Riot jedoch auf einen Trick aus dem MicroStrategy-Playbook zurück – und schütteln damit ihr Image als Kursdrücker ab. Sie emittierten Wandelanleihen und kauften damit Bitcoin, statt das aufgenommene Kapital in zusätzliche Mining-Geräte, Personal oder dergleichen zu investieren.

Wie kommt es zu dem Sinneswandel und was bedeutet das für die Branche? Die Antworten: Einstiegschance? Diese Bitcoin Miner ahmen MicroStrategy nach

Googles neuer Quantenchip: Gefahr für Bitcoin?

“Willow” lässt die Alarmglocken in den Bitcoin-Foren schrillen. Mit seiner neuen Quantenchip-Generation präsentierte Google Anfang der Woche schließlich ein kleines Rechenwunder. Eine Aufgabe, für die die besten Supercomputer 10 Quadrillionen Jahre benötigen würden – eine Eins mit 25 Nullen – löste Willow in gerade einmal fünf Minuten. Die eigentliche Sensation aber ist womöglich ein Durchbruch bei der Quantenfehlerkorrektur. Willows Fähigkeit, Fehler bei zunehmender Anzahl an Qubits effektiv zu korrigieren, könnte ein entscheidender Schritt sein, leistungsfähigere Quantencomputer zu entwickeln. Womit die Frage wieder dringlicher zu werden scheint, ob der Krypto-Sektor auf diese Bedrohung vorbereitet ist.

BTC-ECHO sprach mit Quantenphysiker Markus Pflitsch über die Risiken von Quantencomputern, warum kein Algorithmus vor ihnen sicher ist, und welche Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Alle Infos erhaltet ihr hier: Ist Willow eine Gefahr für Bitcoin?