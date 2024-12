In diesem Artikel erfährst du: Wie groß der Markt für KI-Agenten werden könnte

Wie das Wagniskapital in die Tech-Fusion investiert

Was man vom Venture-Kapital über den Krypto-Space lernt

Die Venture-Capital-Firma Ryze Labs aus Hongkong dürfte nur wenigen ein Begriff sein. Am Nabel der Zeit ist der Wagniskapitalgeber mit Fokus auf Schwellenländer aber dennoch. Als einer der ersten VCs prischt das von Mathew Graham geführte Unternehmen mit einem 5 Millionen US-Dollar Investment in den KI-Agenten-Sektor vor. BTC-ECHO sprach bei der Emergence in Prag mit Graham über den neuen Hype und warf einen Blick auf den Krypto-Space durch die VC-Brille.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Inkl. 24 Karat vergoldete Bitcoin-Münze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden