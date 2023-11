Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Sam Bankman-Fried wird schuldig gesprochen

Die Würfel im Prozess gegen Sam Bankman-Fried sind gefallen: Der Gründer der insolventen Krypto-Börse FTX ist schuldig – und zwar in allen sieben Anklagepunkten. Das entschieden die zwölf Geschworenen in der Nacht zum 3. November, gegen 1:00 Uhr morgens deutscher Zeit. Ein finales Urteil gibt es zwar noch nicht, um eine Gefängnisstrafe wird der einstige Posterboy der Krypto-Szene jedoch nicht herumkommen.

Podcast

Coinbase-Chef mit Trading-Tipps

Wirtschaftskrisen, Inflation und Panik. Die Welt spielt verrückt. Und mit ihr: die Märkte. Ist jetzt eine gute Zeit, um zu traden? Wie lerne ich überhaupt, vernünftig meine Coins zu handeln? Darüber reden wir mit Jan Sell, er leitet seit November 2022 das Geschäft von Coinbase Deutschland. Seit 15 Jahren arbeitet er in der Finanzindustrie, vorher unter anderem bei Binance und Morgan Stanley. Im Interview verrät er uns seine persönlichen Trading-Tipps, Weisheiten und gibt eine kurze Einführung in eine neue Plattform für Profis: Coinbase-Advanced-Trading.

Kann Monad Ethereum ablösen?

Die Skalierung der Blockchain-Technologie bleibt eine der größten Hürden im Krypto-Sektor. Über die Jahre hinweg gab es verschiedenste Ansätze. Ethereum beispielsweise nutzt inzwischen eine modulare Bauweise, um Transaktionslasten auf Layer-2-Netzwerke auszulagern. Solana hingegen setzt auf eine einzige Chain, die Transaktionen nicht wie auf Ethereum nacheinander (sequentiell), sondern gleichzeitig (parallel) ausführt. Und erreicht damit in der Spitze mehrere Tausend Transaktionen die Sekunde.

Monad, eine neue Layer-1-Blockchain mit Smart-Contract-Funktionen, macht es sich nun zum Ziel, eine Ethereum-kompatible Chain mit paralleler Ausführung zu bauen. Das hat es bisher noch nicht gegeben. So will man ein Netzwerk schaffen, das Ethereum-Anwendungen und -Entwickler nahtlos einbindet und zeitgleich so schnell wie Solana, Aptos und Co. ist. Mit nur 19 Millionen US-Dollar Startkapital ausgestattet, will die Blockchain Anfang nächsten Jahres starten. Und an etablierten Playern im Sektor rütteln.

So wird MiCA in Deutschland umgesetzt

Als die MiCA im Juli 2023 in Kraft trat, feierte Krypto-Europa die Verordnung als Meilenstein. Nach jahrelangen Diskussionen, Verbotsdebatten und Kompromissen stand am Ende ein erster einheitlicher Rechtsrahmen für Krypto-Anbieter fest. Seitdem laufen die Vorbereitungen in der Europäischen Union auf Hochtouren. So auch in Deutschland. Das Bundesfinanzministerium (BMF) will dafür nun sogar neue Gesetze schaffen. BTC-ECHO hat sich mit Rechtsanwalt Hagen Weiss unterhalten. Er begrüßt die Initiative zwar, fürchtet jedoch auch eine Abwanderung von Unternehmen, wenn nicht mehr Tempo bei der Vergabe von Lizenzen gemacht wird.

Kann Bitcoin Apple überholen?

Wann – und wie – wird Bitcoin Gold als wertvollstes Asset der Welt einholen? Auf dem Weg dorthin muss Bitcoin noch an aktuell zehn weiteren Vermögenswerten vorbei, die eine höhere Marktkapitalisierung besitzen. Auf dem zweiten Platz steht derzeit Apple. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Billionen US-Dollar ist das Unternehmen ungefähr viermal so viel wert wie Bitcoin (680 Milliarden US-Dollar).

