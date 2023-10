Die Mitgliedsstaaten der EU arbeiten an der Umsetzung der MiCA. Deutschland schafft dazu sogar neue Krypto-Gesetze. Was du dazu wissen musst.

So will Deutschland MiCA umsetzen

Als die MiCA im Juli 2023 in Kraft trat, feierte Krypto-Europa die Verordnung als Meilenstein. Nach jahrelangen Diskussionen, Verbotsdebatten und Kompromissen stand am Ende ein erster einheitlicher Rechtsrahmen für Krypto-Anbieter fest. Seitdem laufen die Vorbereitungen in der Europäischen Union auf Hochtouren. So auch in Deutschland. Das Bundesfinanzministerium (BMF) will dafür nun sogar neue Gesetze schaffen. BTC-ECHO hat sich mit Rechtsanwalt Hagen Weiss unterhalten. Er begrüßt die Initiative zwar, fürchtet jedoch auch eine Abwanderung von Unternehmen, wenn nicht mehr Tempo bei der Vergabe von Lizenzen gemacht wird.

