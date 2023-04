Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Schweizer Postbank: BTC und ETH jetzt handelbar

Der Schweizer Finanzdienstleister PostFinance bietet durch eine Partnerschaft mit der Sygnum Bank jetzt auch Kryptowährungen an. 2,5 Millionen Kunden erhalten so Zugang zu Bitcoin und Ethereum.

Mehr Informationen lest ihr hier: Schweizer Postbank bietet Handel mit Bitcoin und Ethereum an

Donald Trump: Verfahren befeuert Verkäufe seiner NFT-Kollektion

Das Gerichtsverfahren des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sorgt für Aufruhr. In 34 Fällen soll Trump Geschäftsunterlagen gefälscht haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Verkaufszahlen seiner NFT-Sammlung schossen in die Höhe.

Alles Weitere lest ihr hier nach: Trump-Verfahren kurbelt NFT-Verkäufe des Ex-Präsidenten an

Gerüchte um CZ: Sucht Interpol nach dem Binance-Gründer?

Auf Krypto-Twitter verbreiten sich Mutmaßungen um den Binance-Gründer. Interpol habe ihn demnach auf die sogenannte “Red Notice”-Liste gesetzt. Changpeng “CZ” Zhao dementiert die Anschuldigungen und warnt vor FUD.

Mehr Details lest ihr hier: Interpol fahndet nach Binance-Gründer Changpeng “CZ” Zhao – Gerücht

Bittrex: Krypto-Börse zieht sich aus den USA zurück

Die regulatorische Umgebung der USA macht es für Krypto-Firmen immer schwerer, ihr Geschäft fortzuführen. Am 31. März gab die Exhange Bittrex bekannt, ihr US-Geschäft einzustellen.

Mehr Informationen zu den Hintergründen findet ihr hier: Krypto-Börse Bittrex schließt ihren US-Ableger

Podcast

Arbitrum: Foundation legt neuen Governance-Vorschlag offen

Nach Protesten der Community arbeitet die Arbitrum Foundation an Änderungen. Mehr Transparenz und zugänglichere Governance sollen die Investoren beruhigen. Grund für die Änderungen waren Korruptionsvorwürfe vonseiten der Community.

Alles Weitere lest ihr hier: Arbitrum stellt neue Governance-Vorschläge vor

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter