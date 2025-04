Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Real World Assets erobern den Krypto-Markt

Im so aufregenden Wilden Westen des Krypto-Space scheint die Tokenisierung von realen Vermögenswerten geradezu langweilig. Doch Memecoins, KI-Agenten und andere vor Kurzem noch gehypte Narrative scheinen tot. Neben einer horrenden Kursentwicklung fehlt es den Sektoren an Interesse und positiven, fundamentalen Entwicklungen. Der Markt für Real World Assets dagegen wächst und wächst. Dabei spielen dem Sektor insbesondere die regulatorischen Änderungen unter der Trump-Administration und die institutionelle Adoption in die Karten.

Alles Weitere erfährst du hier: Real World Assets: Tokenisierung überzeugt mit starken Wachstumszahlen

Sui startet mit Walrus durch

Das nächste hochgelobte Meisterwerk aus dem Hause der Sui-Entwickler ist da: Walrus. Der dezentrale Data-Storage-Anbieter will es nicht nur mit seinen Krypto-Wettstreitern Filecoin und Arweave aufnehmen, sondern auch mit Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud. Wie bei vielen Newcomern im Space sind die Versprechen groß – und die Ambitionen noch größer. Doch kann Walrus auch liefern?

Die Antwort erhaltet ihr hier: Das steckt hinter Walrus (WAL)

Trump-Zölle verunsichern den Markt – wie reagiert Bitcoin?

Bitcoin (BTC) schwankt aktuell unter erhöhter Volatilität auf und ab, kann sich im Verhältnis zum US-Aktienmarkt aner gut behaupten. Während der Technologieindex Nasdaq100 jüngst ein neues Jahrestief verzeichnete, handelte die Kryptoleitwährung weiterhin oberhalb der 80.000 US-Dollar Marke und damit rund sieben Prozentpunkte über dem Jahrestief vom 11. März. Trotz der relativen Stärke von Bitcoin ist weiter Vorsicht geboten. Solange die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig wieder als Boden fungiert, ist eine Kursschwäche in den kommenden Tagen und Wochen nicht auszuschließen.

Welche Kursmarken Anleger zwingend im Blick haben müssen, erläutert diese Chartanalyse: Bitcoin: Kann der Kurs dem Chaos am Finanzmarkt trotzen?

Dr. Jonas Groß im Interview

Erst die Bitcoin ETFs, dann die strategische BTC-Reserve – während die meisten Regierungen skeptisch gegenüber Krypto sind, preschen die USA unter Trump mit hohem Tempo voran. Doch kurzfristig leiden die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. unter dem eskalierenden Handelskrieg und der geopolitischen Unsicherheit. Als Kernbestandteil ihrer Krypto-Agenda setzt die US-Regierung auf Stablecoins, um die globale Dollardominanz auszubauen. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt Dr. Jonas Groß, Vorsitzender der Digital Euro Association, warum die Europäische Zentralbank trotz allem vehement an ihren CBDC-Plänen festhält. Und: Wie Deutschland langfristig auch ganz ohne strategische Reserve auf Bitcoin setzen könnte.

Das gesamte Interview lest ihr hier: “Bitcoin in einer strategischen Reserve ergibt keinen Sinn”

Token Unlocks im April

Inflation auf Kryptoart: Token Unlocks vergrößern die Menge an Coins, die von einem neuen Projekt im Umlauf sind. Für die Kurse heißt das oft: Stagnation oder Sinkflug. Denn in meisten Fällen gehen die neuen Coins an frühe Investoren oder das Team, die diese zu einem Bruchteil des aktuellen Marktpreises bekommen haben. Der Verkaufsdruck steigt. Genauso die Gesamtmarktkapitalisierung. Die Folge sind oft sinkende Kurse. In diesem April stehen Token Unlocks im Wert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar an.

Welche genau das sind, lest ihr hier: Token Unlocks im April: Diesen Altcoins droht ein Kursrutsch