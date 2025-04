In diesem Artikel erfährst du: Warum Token Unlocks oft die Kurse drücken

Welche Projekte im April besonders betroffen sind

Was in der Vergangenheit passierte

Inflation auf Kryptoart: Token Unlocks vergrößern die Menge an Coins, die von einem neuen Projekt im Umlauf sind. Für die Kurse heißt das oft: Stagnation oder Sinkflug. Denn in meisten Fällen gehen die neuen Coins an frühe Investoren oder das Team, die diese zu einem Bruchteil des aktuellen Marktpreises bekommen haben. Der Verkaufsdruck steigt. Genauso die Gesamtmarktkapitalisierung. Die Folge sind oft sinkende Kurse. In diesem April stehen Token Unlocks im Wert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar an.

