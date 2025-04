Steht Ethereum vor dem Aus? Was bringt das IOTA Update? Und was bietet der neue Altcoin Zora? Das und mehr in den Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Umfassende Protokoll-Sanierungsarbeiten sind bei IOTA schon länger in der Mache. Nun gibt es mit dem 5. Mai endlich ein offizielles Datum für das Upgrade, das die ursprünglichen 2.0-Pläne noch einmal durchkreuzte. Wie der Name schon andeutet, soll das Upgrade “Rebased” auch eine Art Neuanfang für IOTA markieren. Mit mehr Leistung, mehr Flexibilität, einer besseren Programmierbarkeit werden die Netzwerk-Stellschrauben auf Anwendbarkeit gedreht. Welche Neuerungen mit dem lang erwarteten Upgrade einhergehen, und worauf sich das Projekt danach konzentriert, hat BTC-ECHO von IOTA-Gründer Dominik Schiener erfahren.

Alle Infos erhaltet ihr hier: Großes IOTA-Upgrade kommt: Was sich durch “Rebased” ändert

Europa vs. USA: Wer gewinnt das Krypto-Rennen?

Viele Jahre blieb alles, was irgendwie mit dem Phänomen Krypto zu tun hatte, eine juristische Grauzone. Mit der seit Jahresbeginn vollständig in Kraft getretenen Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) jedoch hat die ach so träge EU die erste Krypto-Regulierung ihrer Art geschaffen. Anders als in den USA, wo unter Trump zwar viele Vorhaben angestoßen, aber noch keine Gesetze beschlossen wurden. Vom seltenen Privileg des “First Mover” profitiere der Standort Europa schon heute, sagt Hon Ng, Chief Legal Officer der Krypto-Börse Bitget, gegenüber BTC-ECHO. Der europäische Krypto-Markt sei zwar nach wie vor überschaubarer, wachse aber bereits schneller als der US-amerikanische.

Wer die Nase vorn hat, lest ihr hier: Wer macht das Rennen um die Krypto-Branche?

Zora: Ein Altcoin im Fokus

Zora: ein Projekt, das auf den ersten Blick daherkommt wie die Wiederauferstehung der NFTs gepaart mit all der toxischen Spekulation von pump.fun. Von zahlreichen Kontroversen umgeben macht der kürzlich gelaunchte, gleichnamige Coin zunächst aus den falschen Gründen auf sich aufmerksam. Eine schärfere Analyse zeigt, ob es sich bei ZORA nur um einen weiteren “VC-Cash-Grab” handelt oder hier vielleicht wirklich ein neuartiges “Krypto-Instagram” hintersteckt.

Den gesamten Artikel lest ihr hier: Trending Coins: Ist Zora das nächste pump.fun?

Bitcoin im Jahr 2025: Diese Szenarien sind möglich

Was bewegt den Bitcoin-Kurs und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Ereignis eintrifft? In diesem Artikel geht es ausschließlich um kursrelevante Faktoren und ihren potenziellen Einfluss auf den Bitcoin-Kurs. Zudem werden verschiedene Bitcoin-Kursprognosen, von bearisch bis bullish, herausgearbeitet. Zusätzlich wartet am Ende eine übersichtliche Liste mit den einflussreichsten Pro- und Contra-Faktoren, die in diesem Jahr für den Bitcoin-Kurs relevant werden könnten.

Alles Weitere erfahrt ihr hier: Der Bitcoin-Fahrplan für 2025: 3 Szenarien mit Kursprognose

Ethereum: Steht der Altcoin vor dem Aus?

Ethereum startete einst mit einer klaren Vision: der Supercomputer der Welt werden –und damit die Infrastruktur für ein besseres Finanzsystem, ein besseres Internet. Eine Demokratisierung der digitalen Welt. Mehr Teilhabe, volle Privatsphäre, keine Zensur. Doch schaut man sich den Stand des Netzwerks aktuell an, wird klar: Ethereum ist in einer Identitätskrise. Die normalen Nutzer scheinen abzuwandern. Aus nachvollziehbaren Gründen. Massenadoption? Fehlanzeige. Gleichzeitig wird das Netzwerk immer mehr genutzt. Nur eben nicht von einfachen Menschen, sondern vor allem: von Institutionen. Die größten Banken der Welt, die mächtigsten Vermögensverwalter, die wichtigsten Medienplattformen, von BlackRock bis PayPal und Sony – sie alle experimentieren mit Ethereum oder seinen vielen Sidechains, den Layer-2s. Endet der Traum der Demokratisierung der digitalen Welt gerade schlichtweg als bessere Infrastruktur für die alten Player? Eine Bestandsaufnahme.

Den gesamten Beitrag lest ihr hier: Kaum User, außer Konzerne: Wird Ethereum bald nur von Institutionen genutzt?