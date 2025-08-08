App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Mehr Coins. Jetzt!
Kaufe Coins gebührenfrei "Made in Germany"
3.93 T $
Bitcoin-Kurs116,166.00 $0.05%
Ethereum-Kurs3,964.36 $4.16%
XRP-Kurs3.24 $6.72%
Cardano-Kurs0.782894 $3.82%
Solana-Kurs175.63 $4.07%
Dogecoin-Kurs0.222301 $4.57%
BNB-Kurs785.59 $1.73%
Polkadot-Kurs3.89 $4.37%
IOTA-Kurs0.198003 $2.30%
Official Trump-Kurs9.20 $2.51%
TRON-Kurs0.339341 $-0.26%
Stellar-Kurs0.443871 $9.00%

Krypto in DACH Das hält die CDU von der Krypto-Steuer in Deutschland

Die steuerliche Haltefrist bei Krypto-Gewinnen bleibt politisch umstritten. BTC-ECHO hat bei der CDU nachgefragt – mit aufschlussreicher Antwort.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs116,166.00 $0.05 %
Bitcoin kaufen
Lukas Krieger ist Bundestagsabgeordneter (CDU) für Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf

Beitragsbild: picture alliance

 | Lukas Krieger (CDU) sieht Nachholbedarf in der Finanzverwaltung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie sich die CDU zur aktuellen steuerlichen Behandlung von Bitcoin und Co. positioniert und was das für deine Gewinne bedeutet
  • Welche politischen Pläne zur Krypto-Besteuerung hinter den Kulissen diskutiert werden
  • Wie die BaFin gegen illegale Krypto-Dienste vorgeht

Die SPD wollte sie abschaffen, im Koalitionsvertrag blieb sie unerwähnt: die steuerliche Haltefrist für Krypto-Gewinne. Auch sonst findet sich zur Regulierung von Bitcoin und Co. lediglich ein einziger, allgemein gehaltener Satz im Koalitionsvertrag. Wie steht die CDU zur aktuellen steuerlichen Rechtslage? BTC-ECHO hat nachgefragt und klare Antworten erhalten. Was das für Anleger bedeutet, wo die größten Schwachstellen liegen und warum das Thema politisch noch nicht vom Tisch ist.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Zwei Männer (Johannes Dexl und Sebastien Gilquin) sitzen an einem runden Glastisch in einem modernen Büro, einer mit einem Laptop, der andere mit einem Smartphone in der Hand, und diskutieren über die neueste Hardware-Wallet-Technologie.
Interview auf der EthCCHardware-Wallets von Trezor: “Wir planen nicht, den Support einzustellen”
Eine physische Bitcoin-Münze, die auf mehreren 100-Euro-Banknoten platziert ist und die Verbindung zwischen Krypto und traditionellen Finanzen symbolisiert.
"Assets müssen laufend fundamental überwacht werden"Reich mit Krypto? So investierst du 10.000 Euro strategisch
Trending CoinsMidnight Glacier Drop beginnt: NIGHT-Token für 34 Millionen Wallets
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Stellar
0.443871 $
9.00%
Optimism
0.744882 $
8.02%
Chainlink
19.11 $
7.30%
Aptos
4.63 $
7.23%
Uniswap
10.69 $
6.85%
Story
6.54 $
6.78%
XRP
3.24 $
6.72%
Ethereum Classic
21.90 $
5.41%
Jito Staked SOL
214.50 $
4.61%
Dogecoin
0.222301 $
4.57%
KuCoin
10.22 $
-2.44%
Lombard Staked BTC
116,088.00 $
-0.75%
Mantle
1.06 $
-0.64%
XDC Network
0.092750 $
-0.35%
TRON
0.339341 $
-0.26%
Ethena Staked USDe
1.19 $
-0.23%
Provenance Blockchain
0.028231 $
-0.12%
Wrapped Bitcoin
116,014.00 $
-0.11%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
0.999553 $
-0.10%
Coinbase Wrapped BTC
116,112.00 $
-0.09%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren