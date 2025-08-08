Die steuerliche Haltefrist bei Krypto-Gewinnen bleibt politisch umstritten. BTC-ECHO hat bei der CDU nachgefragt – mit aufschlussreicher Antwort.

Das hält die CDU von der Krypto-Steuer in Deutschland

Das hält die CDU von der Krypto-Steuer in Deutschland

In diesem Artikel erfährst du: Wie sich die CDU zur aktuellen steuerlichen Behandlung von Bitcoin und Co. positioniert und was das für deine Gewinne bedeutet

Welche politischen Pläne zur Krypto-Besteuerung hinter den Kulissen diskutiert werden

Wie die BaFin gegen illegale Krypto-Dienste vorgeht

Die SPD wollte sie abschaffen, im Koalitionsvertrag blieb sie unerwähnt: die steuerliche Haltefrist für Krypto-Gewinne. Auch sonst findet sich zur Regulierung von Bitcoin und Co. lediglich ein einziger, allgemein gehaltener Satz im Koalitionsvertrag. Wie steht die CDU zur aktuellen steuerlichen Rechtslage? BTC-ECHO hat nachgefragt und klare Antworten erhalten. Was das für Anleger bedeutet, wo die größten Schwachstellen liegen und warum das Thema politisch noch nicht vom Tisch ist.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.