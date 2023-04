Die weltweit größte Venture-Capital-Firma von Andreessen Horowitz (a16z) hat kürzlich eine umfassende Analyse zum aktuellen Zustand des Krypto-Markts veröffentlicht. In dieser Analyse wirft das Unternehmen einen detaillierten Blick auf verschiedene Krypto-Fundamentaldaten, die bei all den Schlagzeilen zu spektakulären Insolvenzen, Scams und Misserfolgen von Krypto-Projekten oftmals nur wenig Beachtung erhalten. Wir haben uns die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen angeschaut.

Aktivität im DeFi- und NFT-Sektor steigt an

Die Aktivität in den Bereichen DeFi und NFTs nimmt nach dem Rückgang im Jahr 2021 wieder zu. Es sind immer mehr organische Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Kreditvergabe, Kunst, Sammlerstücke und On-Chain-Gaming zu beobachten. In den letzten Monaten haben wir beispielsweise einen Anstieg der NFT-Käufer und des Handelsvolumens auf dezentralisierten Börsen (DEX) beobachtet.

Anzahl an NFT-Käufen in Millionen. Quelle: a16zcrypto.com

Auf dezentralisierten Börsen wurden im letzten Monat über 100 Milliarden US-Dollar gehandelt, was den dritten aufeinanderfolgenden Monat mit positivem Wachstum beim Handelsvolumen markiert.

Darüber hinaus haben NFT-Plattformen wie OpenSea fast zwei Milliarden US-Dollar an Künstler und andere Ersteller von NFTs ausgezahlt. Im Vergleich dazu hat Meta für seine Web2-Plattformen bis 2022 lediglich eine Milliarde US-Dollar für Schöpfer bereitgestellt. Dabei ist die Nutzerbasis von Meta um ein Vielfaches größer als die der Web3-Nutzer.

Außerdem kann man derzeit beobachten, dass die Kombination von NFTs und DeFi-Anwendungen immer populärer werden. Insbesondere der DeFi-Lending-Markt wächst derzeit stark und ist seit seinen Tiefstständen von Mitte 2022 um fast das Dreifache gewachsen.

Krypto-Nutzerzahl befindet sich auf einem Allzeithoch

Eine weitere interessante Entwicklung ist, dass die Anzahl der aktiven Adressen im Krypto-Space gegenwärtig größer ist als jemals zuvor. Trotz des harten Krypto-Jahres 2023 scheint demzufolge die Anzahl der Nutzer im Krypto-Sektor kontinuierlich zu wachsen.

Aktive Nutzer im Krypto-Sektor. Quelle: a16zcrypto.com

Allein im letzten Monat haben über 15 Millionen Wallet-Adressen Transaktionen im Krypto-Space durchgeführt und damit fast doppelt so viele wie vor zwei Jahren, als die Kurse noch deutlich höher standen.

Laut a16z könnte dies darauf zurückzuführen sein, dass es immer mehr Blockchain-Anwendungen vornehmlich aus dem Bereich Gaming gibt, die von einer stetig wachsenden Anzahl an Usern regelmäßig verwendet werden.

Die Anzahl der aktiven Entwickler in der Kryptoindustrie bleibt konstant

Kursschwankungen im Krypto-Markt können irreführend sein und sind oft mehr von Emotionen als von Rationalität geprägt. Wenn man jedoch hinter die Kulissen der Krypto-Branche blickt, erkennt man ein dynamisches und wachsendes Ökosystem.

Heute gibt es fast 30.000 monatlich aktive Entwickler in der Krypto-Industrie. Ein stetiges Wachstum von 60 Prozent seit Beginn des Bullenmarkts im Jahr 2020 zeigt, dass Entwickler, die möglicherweise durch steigende Preise angelockt wurden, der Branche treu bleiben.

Anzahl monatlich aktiver Entwickler im Krypto-Space. Quelle: a16zcrypto.com

Diese Entwicklung verdeutlicht eindrucksvoll, wie wichtig es ist, nicht nur auf Kurse zu schauen, sondern auch die Entwicklung und das Wachstum hinter dem Krypto-Sektor zu betrachten.

Blockchains skalieren durch vielversprechende neue Ansätze

Layer-2-Lösungen wie Optimistic Rollups und zk-SNARKs erweitern die Kapazität von Blockchains erheblich und erhöhen die Anzahl der Transaktionen, indem sie diese außerhalb der Haupt-Blockchain verarbeiten. Dadurch werden komplexere dezentrale Anwendungen ermöglicht, die auf niedrige Gebühren und schnelle Transaktionen angewiesen sind und somit mehr Menschen Zugang zur Blockchain-Technologie erhalten.

Im Zusammenhang mit Layer-2-Blockchains ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Technologien darauf abzielen, die zugrunde liegenden Layer-1-Blockchains wie Ethereum zu skalieren. Sie bieten mehr Blockplatz, erhöhen den Transaktionsdurchsatz und senken die Gebühren. Im letzten Jahr machten L2-Lösungen lediglich 1,5 Prozent der auf Ethereum gezahlten Gebühren aus. Seitdem hat sich dieser Anteil jedoch mehr als vervierfacht und liegt nun bei rund acht Prozent der insgesamt auf Ethereum gezahlten Gebühren.

Anteil des Gaskonsums von L2s auf Ethereum in Prozent. Quelle: dune.com

Dies zeigt, dass sich immer mehr Anwendungen dafür entscheiden, auf L2s aufzubauen. Es scheint wahrscheinlich, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten und Jahren fortsetzen wird, da immer mehr dezentrale Anwendungen nach Alternativen zur vergleichsweise teuren Ethereum-Mainchain suchen.

Trotz starken Schwankungen wächst Krypto konstant

Ein weiteres interessantes Muster, das a16z beobachtet hat, ist, dass sich der Krypto-Markt abseits kurzfristiger Volatilität in einem bestimmten Muster entwickelt. Die Kursentwicklung und die Entwickleraktivität sind demnach in einer positiven Rückkopplungsschleife verbunden. Steigende Krypto-Preise ziehen Interessenten an, die wiederum neue Ideen und Projekte fördern, die langfristig zur Adoption von Krypto beitragen.

Kurs, Social-Media-Interesse, Entwickleraktivität und Funding für Krypto-Unternehmen im Vergleich. Quelle: a16zcrypto.com

Diese Zyklen treiben die Branche in technologischen Wellen voran. Derzeit könnten wir uns im vierten Zyklus seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 befinden, wobei viele Indikatoren gegenwärtig erneut ansteigen.

Fazit

Die Analyse der Fundamentaldaten von Andreessen Horowitz zeigt, dass die Krypto-Industrie trotz starken Kursschwankungen, einer Vielzahl von Skandalen und regulatorischer Unsicherheiten, kontinuierlich wächst.

Insgesamt betrachtet scheint das Potenzial der Krypto-Industrie für die nächsten Monate und Jahre vielversprechend. Die Branche wird wahrsheinlich weiterhin expandieren und sich weiterentwickeln, angetrieben von einer wachsender Adoption und technologischen Fortschritten. Es bleibt abzuwarten, welche innovativen Projekte und Technologien in den kommenden Monaten und Jahren auf den Markt kommen.