Am 16. März plant das Ethereum L2-Netzwerk Optimism ein großes Upgrade, mit dem es die Nummer Eins im ETH-L2-Sektor werden will.

Optimism ist ein Layer-2-Projekt (L2), das entwickelt wurde, um Ethereum zu skalieren. Hierfür wickelt das L2-Netzwerk Transaktionen außerhalb der Ethereum Mainchain ab und führt sie anschließend gebündelt zurück auf das Hauptnetzwerk von ETH. Das Projekt kann dadurch Kosten für Transaktionen deutlich senken und profitiert gleichzeitig von der Dezentralität und Sicherheit der ETH Mainchain. Ein Token Swap via Uniswap kostet auf Optimism derzeit lediglich 0,28 US-Dollar. Beim L2-Konkurrenten Arbitrum kostet dieselbe Transaktion 0,22 US-Dollar und auf der Ethereum Mainchain zum Zeitpunkt des Verfassens 5,50 US-Dollar.

Die Technologie, die diese Kostensenkung bei Optimism ermöglicht, nennt sich Optimistic-Rollup-Technologie. Optimism war eines der ersten Projekte, das mit dieser Technologie gearbeitet hat. Innerhalb des Krypto-Sektors gilt das Projekt als eine der vielversprechendsten Skalierungslösungen für Ethereum. Auf Optimism befinden sich inzwischen 1,84 Milliarden US-Dollar. Es ist damit laut L2beat.com nach Arbitrum das zweitgrößte ETH-Layer-2-Netzwerk.

Total Value Locked (TVL) in Optimism. Quelle: https://l2beat.com/scaling/projects/optimism

Zwar ist das Kapital auf der Ethereum-L2 in den letzten Monaten stark gewachsen, im Vergleich zu anderen L2s hat das Projekt aber an Boden verloren. Ein Grund dafür ist, dass sich der Wettbewerb zwischen den ETH-L2s immer weiter zuspitzt. Immer mehr L2-Projekte, die teilweise kostengünstigere Transaktionen ermöglichen als Optimism, drängen in den Markt. Das Projekt steht daher unter Zugzwang und hat nun, mit “Bedrock”, ein großes Upgrade angekündigt.

Das steckt hinter dem Upgrade von Optimism

Nach einem Jahr intensiver Forschung und Entwicklung hat Optimism bekannt gegeben, dass es mit Bedrock an einem Upgrade gearbeitet habe, das in puncto Transaktionsgeschwindigkeit und Kosten für Transaktionen alle anderen Optimisitic-Rollup-Projekte in den Schatten stellen soll.

Darüber hinaus soll Bedrock eine solide Grundlage für zukünftige Upgrades und die generelle Skalierbarkeit von Optimistic Rollups auf Ethereum schaffen. Das Upgrade zielt darauf ab, ein Netzwerk zu erschaffen, das langfristig verwendet werden kann, um weitere Skalierungslösungen auf Optimism aufzubauen.

Das Team von Optimism geht davon aus, dass Optimism mit Bedrock zur schnellsten und kostengünstigsten ETH-Optimistic-Rollup-L2 wird, wodurch es auch besser als Arbitrum werden könnte.

Optimism testet Bedrock derzeit noch auf dem Ethereum-Testnetzwerk “Goerli”. Das Team rechnet damit, dass diese Tests bald abgeschlossen sind und möchte das Upgrade am 16. März 2023 auf Optimism implementieren.

Wettbewerb zwischen Ethereum-L2s nimmt zu

Der größte Konkurrent von Optimism ist aktuell Arbitrum. Beide Projekte skalieren Ethereum mittels Optimistic-Rollup-Technologie und bieten Usern somit ähnliche Vorteile. Doch nicht nur Arbitrum zählt zur Konkurrenz von Optimism. Auch Polygon, Starkware und viele weitere Projekte arbeiten auf Hochtouren an Skalierungslösungen für Ethereum.

Es ist daher nur schwer zu sagen, ob sich Optimism nachhaltig als eine der größten Ethereum-Skalierungslösungen am Markt halten kann. Trotzdem ist zu erwarten, dass eine erfolgreiche Implementierung von Bedrock Optimism zumindest auf kurze Sicht einen Vorsprung gegenüber anderen L2-Projekten verschaffen wird.

