In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Krypto-Adoption 2025 in Deutschland im Eiltempo voranschreitet
- Vor welchen Krypto-Dienstleistern die BaFin Anleger ausdrücklich warnt
- Wie stark Bitcoin die deutschen Krypto-Portfolios dominiert
Krypto rückt im September dieses Jahres noch stärker in den öffentlichen Fokus. Während das Bundesfinanzministerium an der Umsetzung der DAC8-Richtlinie arbeitet und Krypto-Anbieter zwecks Steuereinnahmenerhöhung strenger überwachen will, legen immer mehr Deutsche ihr hartverdientes Geld in Bitcoin und anderen digitalen Assets an. Neue Plattformen und erfolgreiche Finanzierungsrunden unterstreichen die positive Dynamik. Außerdem zeigen die Google-Suchtrends, wie sich das Interesse zwischen Bitcoin und Ethereum verschiebt. Das sind die wichtigsten Krypto-News im deutschsprachigen Raum.
