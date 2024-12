Krypto, Aktien oder Gold? Was 2025 im Depot liegen sollte

Nach der Hausse in diesem Jahr ist es an der Zeit, sein Depot für 2025 vorzubereiten. Was sollten Anleger jetzt kaufen oder verkaufen? 3 Kriterien für Krypto, Aktien und Rohstoffe können helfen.

In diesem Artikel erfährst du: Welche 3 Faktoren du für dein Depot berücksichtigen solltest

Welche Assets dieses Jahr besonders gut und sehr schwacht performten

Wie Analysten den Markt für 2025 einschätzen

Am Kryptomarkt zeigten die Kurse in diesem Jahr klar nach oben. Zahlen von coinmarketcap.com belegen, dass unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung rund 75 Prozent unter dem Strich ein Plus verzeichnen. Doch auch andere Anlageklassen lieferten eine bemerkenswerte Performance. Ob Aktien aus dem DAX oder dem S&P 500, ETFs oder Rohstoffe – grüne Kerzen bestimmen die Chartbilder in den wichtigsten Finanzmärkten. Doch eine detaillierte Betrachtung lohnt sich. Zusammen mit den Analystenausblicken 2025 finden sich wertvolle Erkenntnisse für das eigene Depot. Wer sein Depot für 2025 erfolgreich aufstellen will, soll dafür die folgenden drei Faktoren berücksichtigen.

