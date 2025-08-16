In diesem Artikel erfährst du:
- Was für eine Bedeutung die BTC-Reserve der USA für den Kurs hat
- Wie chaotisch die Politik dahinter seit Monaten ist
- Warum die Pläne teilweise immer absurder wirken
Gestern wollte die US-Regierung noch keine Bitcoin kaufen. Heute schon. Morgen vielleicht nur, wenn es regnet. Willkommen in der US-Finanzpolitik 2.0, in der wichtige Strategien in Tweets verkündet und dann auch schon innerhalb eines Tages wieder verworfen werden, als wäre es eigentlich eine Telegram-Gruppe mit dem Namen “Moon by Friday”.
Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden