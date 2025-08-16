App herunterladen
BTC-ECHO
Meinungs-ECHO Kaufen? Nicht kaufen? Die Bitcoin-Reserve der USA im 24h-Chart

Heute: Nein. Morgen: Ja! Aber ohne Geld auszugeben. Das US-Finanzministerium rudert bei der Bitcoin-Reserve vor und zurück – und sorgt so für Verwirrung.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs117,739.00 $-0.92 %
Ein Mann in blauem Anzug und roter Krawatte sitzt auf einem gemusterten Sessel und lächelt, während im Hintergrund ein verziertes goldenes Dekor, ein Kamin und ein Hauch von Bitcoin-Dekor zu sehen sind.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Donald Trump will der Bitcoin-Präsident sein

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was für eine Bedeutung die BTC-Reserve der USA für den Kurs hat
  • Wie chaotisch die Politik dahinter seit Monaten ist
  • Warum die Pläne teilweise immer absurder wirken

Gestern wollte die US-Regierung noch keine Bitcoin kaufen. Heute schon. Morgen vielleicht nur, wenn es regnet. Willkommen in der US-Finanzpolitik 2.0, in der wichtige Strategien in Tweets verkündet und dann auch schon innerhalb eines Tages wieder verworfen werden, als wäre es eigentlich eine Telegram-Gruppe mit dem Namen “Moon by Friday”.

