In diesem Artikel erfährst du: Warum Hyperliquid so durchstartet

Wie man das Konzept der Krypto-Börse revolutioniert

Weshalb das sogar Binance gefährlich werden könnte

Wie groß das Potenzial des Hyperliquid Tokens ist

Ein Token, der seinem Namen gerade alle Ehre macht: Hyperliquid (kurz: HYPE) ist spätestens seit seinem fulminanten Launch im November 2024 in aller Munde, auch wegen des lukrativsten Airdrops aller Zeiten. Gestartet ist HYPE bei einem Wert von drei US-Dollar, heute ist er über 23 US-Dollar wert. 600 Prozent Plus in drei Monaten, eine ambitionierte Mission und viel Lobpreisungen aus allen Richtungen: Hyperliquid ist eine schnelle und günstige Layer1-Blockchain, die es nicht wie üblicherweise mit Solana oder Ethereum aufnehmen will, sondern mit der größten Kryptobörse der Welt. Der Spitzname deshalb auch: “Onchain-Binance”. Warum der Token so durchstartet und wie sein Zukunftspotenzial aussieht.

