Interview auf der EthCC Hardware-Wallets von Trezor: “Wir planen nicht, den Support einzustellen”

Auf der Ethereum-Konferenz in Cannes sprach BTC-ECHO mit Sebastien Gilquin von Trezor. Thema waren die Zukunft von Hardware-Wallets, die institutionelle Welle und vieles mehr.

Johannes Dexl
Zwei Männer (Johannes Dexl und Sebastien Gilquin) sitzen an einem runden Glastisch in einem modernen Büro, einer mit einem Laptop, der andere mit einem Smartphone in der Hand, und diskutieren über die neueste Hardware-Wallet-Technologie.
| Das Interview zwischen Johannes Dexl (BTC-ECHO) und Sebastien Gilquin (Trezor) fand Anfang Juli auf der EthCC in Cannes statt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Trezor den Support seiner alten Wallets künftig handhabt
  • Warum Self-Custody weiterhin so wichtig ist
  • Wieso Trezor einen anderen Ansatz als Ledger verfolgt
  • Was man beim Kauf eines neuen Hardware-Wallets beachten sollte
  • Was Privatanleger seiner Ansicht nach unterschätzen

Der Ledger Nano S geht in den Ruhestand – und viele Nutzer fragen sich, wie lange die verschiedenen Hardware-Wallets tatsächlich mit neuen Software-Updates versorgt werden. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Sebastien Gilquin, Head of Business Development und Partnerschaften bei Trezor, wie das Unternehmen Firmware-Updates für Modelle wie das Model One und Safe 3 langfristig sicherstellen mag. Außerdem erklärt er, warum Self-Custody trotz neuer Verwahrungsdienstleistungen und Tokenisierung wichtig bleibt und welche Insights Trezor aus den Gesprächen auf der EthCC 2025 mitnimmt.

Das könnte dich auch interessieren