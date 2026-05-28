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30. Jubiläum 

Pokémon-Karten werden zum Krypto-Hit: NFT-Handel explodiert um 337 Prozent

Der Markt für tokenisierte Pokémon-Karten wächst rasant. Plattformen wie Courtyard und Collector Crypt verzeichnen Rekordumsätze vor dem 30-jährigen Jubiläum der Kultmarke.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt Pokémon-Karten.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Pokémon-Karten werden zum Krypto-Hit

Der Handel mit tokenisierten Pokémon-Sammelkarten hat ein neues Hoch erreicht. Laut Daten von The Block summierten sich die wöchentlichen Umsätze der entsprechenden Plattformen auf rund 7,4 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg von 337 Prozent.

Das Bild zeigt das Wachstum der Pokémon-Karten.
Der Handel boomt I Quelle: The Block

Den größten Anteil am Handelsvolumen verzeichnete die Plattform Courtyard mit 46 Prozent. Dahinter folgen Collector Crypt mit 27 Prozent und Phygitals mit 26 Prozent.

30. Jubiläum: Pokémon-Karten im Trend

Hintergrund der Entwicklung ist das bevorstehende 30. Jubiläum der Pokémon-Marke im Jahr 2026. Bereits im Februar hatte eine “Pokémon Day”-Präsentation eine Reihe internationaler Sonderveröffentlichungen angekündigt. Für September ist zudem ein weltweit zeitgleich erscheinendes Jubiläumsset geplant, das ausschließlich aus Foil-Karten bestehen soll.

Parallel dazu erreichen Suchanfragen nach “Pokémon cards” laut Google Trends weltweit nahezu Rekordniveau. Auch die Nachfrage nach japanischen Pokémon-Karten liegt demnach so hoch wie nie zuvor. Die starke Aufmerksamkeit für das Franchise schlägt sich nun offenbar auch im Handel tokenisierter Sammlerstücke nieder.

Wie Collector Crypt den Pokémon-Hype mit NFTs handelbar macht, lest ihr hier: Wie Pokémon-Karten zum Krypto-Investment werden.

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