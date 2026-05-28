Der Handel mit tokenisierten Pokémon-Sammelkarten hat ein neues Hoch erreicht. Laut Daten von The Block summierten sich die wöchentlichen Umsätze der entsprechenden Plattformen auf rund 7,4 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg von 337 Prozent.
Den größten Anteil am Handelsvolumen verzeichnete die Plattform Courtyard mit 46 Prozent. Dahinter folgen Collector Crypt mit 27 Prozent und Phygitals mit 26 Prozent.
30. Jubiläum: Pokémon-Karten im Trend
Hintergrund der Entwicklung ist das bevorstehende 30. Jubiläum der Pokémon-Marke im Jahr 2026. Bereits im Februar hatte eine “Pokémon Day”-Präsentation eine Reihe internationaler Sonderveröffentlichungen angekündigt. Für September ist zudem ein weltweit zeitgleich erscheinendes Jubiläumsset geplant, das ausschließlich aus Foil-Karten bestehen soll.
Parallel dazu erreichen Suchanfragen nach “Pokémon cards” laut Google Trends weltweit nahezu Rekordniveau. Auch die Nachfrage nach japanischen Pokémon-Karten liegt demnach so hoch wie nie zuvor. Die starke Aufmerksamkeit für das Franchise schlägt sich nun offenbar auch im Handel tokenisierter Sammlerstücke nieder.
Wie Collector Crypt den Pokémon-Hype mit NFTs handelbar macht, lest ihr hier: Wie Pokémon-Karten zum Krypto-Investment werden.