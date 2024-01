Es regnet Geld. Zumindest für die Fleißigen im Krypto-Space. Sogenannte Airdrops erregen seit Monaten das Aufsehen: Nutzer kriegen von Projekten Tokens geschenkt, wenn sie vorher das Protokoll benutzen und so Punkte sammeln. Einige dieser Geschenke waren in der Vergangenheit mehrere tausend US-Dollar pro Nutzer wert. Aktuell könnt ihr – wenn ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllt – diese drei Airdrops entgegennehmen.

Kaum Voraussetzungen (bis 29.01, 16 Uhr): WEN-Airdrop

Wen Token? Wen Moon? Wen Airdrop? Der Begriff “Wen” ist längst zum Krypto-Meme geworden. Und das Team von Jupiter, der größten DEX von Solana, hat ihn in einen Memetoken verwandelt: WEN. Wer ihn bekommen will, muss sich beeilen. Um 16 Uhr am 29.01. schließt das Fenster. Gegenwärtig erhalten Nutzer 640.000 Token im Wert von etwa 112 US-Dollar. Dafür muss man fünf US-Dollar auf Jupiter getradet haben. Außerdem ist man mit diversen NFTs berechtigt. Hier geht es zum Airdrop (https://lfg.jup.ag/wen).

Vor allem für EigenLayer-Staker (bis 25.02): Altlayer-Airdrop

Der Altlayer Airdrop ist seit letzter Woche im Gange und geht noch einen Monat. Es wird vermutlich noch weitere Airdrops zu einem späteren Zeitpunkt geben. Der Snapshot wurde am 17. Januar 2024 gemacht. Belohnt werden: Hodler bestimmter NFTs, Produkttester, EigenLayer-Restaker und Celestia-Staker. Letztere müssen sich aufgrund von technischen Schwierigkeiten noch etwas gedulden, stehen offenbar aber immer wieder auf den Listen großer Airdrops. Die genauen Anforderungen findet ihr hier auf der Website. Hier geht es zum Airdrop (https://airdrop.altlayer.io/).

Heiß erwartet (31.01): der Jupiter-Airdrop

Noch diese Woche startet der offizielle Airdrop der größten Solana-DEX, Jupiter. Qualifiziert haben sich fast eine Million Wallets. Dafür musste man mit Jupiter vor dem 2. November 2023 interagiert haben. Der Trostpreis fängt bei 200 JUP an. Nutzer, die vor dem März 2023 mindestens 10 US-Dollar an Assets auf der Plattform hielten oder zehn Trades ausgeführt haben, sollen weitere 500 JUP erhalten. Die restlichen Beträge gehen an Wale.

Es handelt sich um den ersten von insgesamt vier Airdrops. Jupiter ist ein Governance-Token. Das Angebot beträgt zehn Milliarden, davon 40 Prozent für Airdrops, 40 Prozent für Team und Reserve, 20 Prozent für Sonstiges. In diesem Airdrop werden eine Milliarde Jupiter-Token verschenkt. Ob ihr euch für den Airdrop qualifiziert habt, könnt ihr hier herausfinden.