Während die Fed an ihrer restriktiven Geldpolitik festhält, bahnt sich ein Liquiditätsschub aus unerwarteter Richtung an. Könnte das den Bitcoin-Bullenmarkt anheizen?

In diesem Artikel erfährst du: Warum dem Bitcoin-Kurs die Luft ausgeht

Wieso die Fed kein neues Geld drucken wird

Warum die Krypto-Märkte trotzdem steigen könnten

Heiße Inflationsdaten aus den USA und ein Fed-Chef, der laut jüngsten Aussagen in keiner Eile ist, die Gelddruckmaschine anzuschmeißen, setzen Risikowerten – darunter Bitcoin und Co. – zu. Deren Wachstum korreliert stark mit der Ausweitung der Geldmenge bzw. der Liquidität durch Zentralbanken und Regierungen. Geht den Aktien- und Krypto-Märkten jetzt also der Saft aus? Welche Bedeutung die makroökonomische und geldpolitische Lage für Krypto-Anleger hat und womit Experten in den kommenden Monaten rechnen.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Analysen, Updates & Insider-Infos

Werbereduziert (Web & App)

Inkl. 24 Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Jederzeit kündbar – kein Risiko