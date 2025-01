In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Worauf Anleger bei den neusten Leitzinsentscheidungen in den USA und Europa achten sollten

Wieso das Bruttoinlandsprodukt der USA ein wichtiges Indiz für die Verfassung der US-Wirtschaft ist

Wieso die aktuellen US-Kerninflationsdaten die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve Bank (Fed) beeinflussen dürften

Der Bitcoin-Kurs rutscht nach einem starken Wochenauftakt auf ein neues Allzeithoch bei 109.358 US-Dollar unter der Woche zurück in Richtung des Vorwochenschlusskurses. Mit 102.563 US-Dollar notiert der Kurs der Krypto-Leitwährung im Wochenvergleich rund ein Prozent fester. Kurs stützend wirkte der freundliche Wochenausgang an den US-Finanzmärkten. Die Mehrheit der Top-100 Altcoins hingegen verzeichneten wie schon in den Vorwochen abermals Kursabschläge. In der neuen Handelswoche liegen die Anlegeraugen auf mehreren Zentralbankentscheidungen. Welche relevanten Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen darüber hinaus in den kommenden Tagen im Fokus der Investoren stehen, verrät dieser Überblick.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Prämie inklusive – Blockpit-Lizenz oder 24 Karat vergoldete Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden