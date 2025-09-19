Wie erwartet senkt die US-Notenbank Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte – und stellt weitere Lockerungen in Aussicht. Wieso davon Bitcoin-Investoren profitieren könnten.

Was die Fed-Entscheidung für Bitcoin bedeutet – das sagen Experten

In diesem Artikel erfährst du: Wie institutionelle Zuflüsse in Bitcoin-ETFs trotz moderater Marktreaktion einen bullischen Trend andeuten

Welche Auswirkungen die Leitzinssenkung auf den Krypto-Markt hat

Warum führende Assetmanager weiterhin von einem BTC-Kursziel von 200.000 US-Dollar ausgehen

Einen “Risk-Management-Cut” hat Fed-Chef Jerome Powell die Absenkung des Leitzinses in den USA am gestrigen Mittwoch genannt. Soll heißen: Die geldpolitische Lockerung ist nicht als Auftakt einer Serie von Zinssenkungen zu verstehen. Entsprechend moderat fiel die Erstreaktion an den Märkten aus. Wieso der Fed-Zinsentscheid aus Sicht von Experten dennoch bullish für Bitcoin und den Krypto-Markt ist.

