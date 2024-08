Ether kommt nicht in die Gänge

In diesem Artikel erfährst du: Wie der ETF-Handel den Ether-Kurs beeinflusst

Warum die Lage für Ethereum angespannt bleiben könnte

Welche Abwärtsspirale drohen könnte

Man könnte es für ein schlechtes Omen halten: Seit rund einem Monat läuft der Ethereum Spot ETF-Handel in den USA, und seitdem ging es für den Ether-Kurs bergab. 25 Prozentpunkte ließ die zweitgrößte Kryptowährung in dem Zeitraum liegen. Deutlich mehr als Bitcoin (sechs Prozent) und auch mehr als der Gesamtmarkt (neun Prozent). Das ETF-Geschäft, so scheint es, ist zum Bremsklotz für die Kursentwicklung geworden.

Sorgenkind ist ausgerechnet Grayscale. Als Wegbereiter verdient gemacht, scheint der Digital-Asset-Pionier im Wettbewerb mit Konkurrenten wie BlackRock nun sang- und klanglos unterzugehen. In der Nettobilanz bohrt sich inzwischen ein Loch von 2,5 Milliarden US-Dollar, der Ethereum Trust verhagelt die sonst positiven Geschäftszahlen gehörig. Das könnte sich auch negativ auf den Kurs auswirken, meint Krypto-Experte Ryan Lee. Gegenüber BTC-ECHO erläutert der Chefanalyst von Bitget Research, wie der Markt auf den ETF-Handel blickt und welche Auswirkungen eine fortlaufende Durststrecke auf den Ether-Kurs hätte.

Druck auf Ethereum

