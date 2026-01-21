App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
30€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
3.08 T $
Bitcoin-Kurs87,874.00 $-1.90%
Ethereum-Kurs2,896.59 $-3.37%
XRP-Kurs1.88 $-1.19%
BNB-Kurs868.78 $-2.44%
Solana-Kurs126.40 $-0.18%
TRON-Kurs0.297845 $-0.03%
Dogecoin-Kurs0.121643 $-1.69%
Cardano-Kurs0.349534 $-0.45%
Zcash-Kurs357.07 $1.25%
Hyperliquid-Kurs20.65 $-2.36%
Chainlink-Kurs12.01 $-1.91%
Kursanalyse 

Ethereum-Prognose: Der Fehlausbruch hat Spuren hinterlassen

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) muss dem jüngsten Fehlausbruch Tribut zollen und korrigiert zweistellig. Der Chart wird angeschlagen. Diese Kursszenarien sind nun vorstellbar.

Stefan Lübeck
Teilen
Ethereum-Kurs2,896.59 $-3.37 %
Bitcoin kaufen
Eine goldene Ethereum-Münze steht aufrecht vor einem digitalen Bildschirm, der bunte Ethereum-Finanzcharts und -Grafiken anzeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kurs des Altcoins Ethereum (ETH) darf nicht erneut schwächeln, ansonsten droht die bullishe Trendfortsetzung zu scheitern

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso der jüngste Fehlausbruch zum Problem für Ethereum werden könnte
  • Weshalb den Bullen die Zeit davon laufen könnte
  • Warum sich eine zeitnahe Richtungsentscheidung anbahnt
  • Welche Kursmarken auf der Ober- und Unterseite nun in den Blick geraten

Dass die Ethereum-Bullen beim jüngsten Ausbruchsversuch scheiterten und der Ether-Kurs in der Folge zweistellig gen Süden abrutschte, zeigt erneut, wie fragil die Erholungsbewegung war. Durch den Rückfall in die Handelsrange der letzten acht Handelswochen hat die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Trendfortsetzung gen Norden wieder abgenommen. Um die Kursrichtung in den kommenden Tagen und Wochen zu identifizieren, sollten Investoren die folgenden Chartmarken im Fokus behalten.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Mann an seinem Arbeitsplatz auf dem Parkett der New Yorker Börse schaut auf Monitor
Die HintergründeTokenisierungspläne der New York Stock Exchange: Ist das der Todesstoß für Krypto?
Eine goldene XRP-Münze mit dem Ripple-Logo und einer Weltkarte ruht auf einer dunklen Oberfläche, die von roten Finanzdiagrammlinien beleuchtet wird.
Ripple Coin im FokusXRP-Kurs bricht unter 2 US-Dollar – steht jetzt alles auf der Kippe?
Eine Solana und eine Ethereum-Münze sind vor einem Schreiben des Finanzamtes zu sehen, das über die zu zahlenden Steuern informiert.
Krypto-SteuerSteuerfalle Staking: Diese Fehler kosten dich viel Geld
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MYX Finance
6.09 $
16.77%
Canton
0.144380 $
14.94%
HTX DAO
0.000002 $
3.85%
Midnight
0.061283 $
3.07%
POL (ex-MATIC)
0.132974 $
2.21%
Rain
0.008770 $
1.68%
Sky
0.062642 $
1.49%
PAX Gold
4,836.26 $
1.39%
Tether Gold
4,816.83 $
1.35%
Zcash
357.07 $
1.25%
Provenance Blockchain
0.024996 $
-10.63%
Ethena
0.172283 $
-5.24%
Internet Computer
3.55 $
-4.95%
Monero
506.46 $
-3.43%
Ethereum
2,896.59 $
-3.37%
Kelp DAO Restaked ETH
3,076.41 $
-3.33%
Wrapped Beacon ETH
3,153.18 $
-3.30%
Lido Staked Ether
2,895.32 $
-3.26%
Wrapped eETH
3,147.53 $
-3.26%
WETH
2,898.32 $
-3.26%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren