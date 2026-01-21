In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso der jüngste Fehlausbruch zum Problem für Ethereum werden könnte
- Weshalb den Bullen die Zeit davon laufen könnte
- Warum sich eine zeitnahe Richtungsentscheidung anbahnt
- Welche Kursmarken auf der Ober- und Unterseite nun in den Blick geraten
Dass die Ethereum-Bullen beim jüngsten Ausbruchsversuch scheiterten und der Ether-Kurs in der Folge zweistellig gen Süden abrutschte, zeigt erneut, wie fragil die Erholungsbewegung war. Durch den Rückfall in die Handelsrange der letzten acht Handelswochen hat die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Trendfortsetzung gen Norden wieder abgenommen. Um die Kursrichtung in den kommenden Tagen und Wochen zu identifizieren, sollten Investoren die folgenden Chartmarken im Fokus behalten.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren