Trotz ETH-Jahreshoch gibt es zunehmend weniger Ether an den Krypto-Börsen. Das Angebot wird immer knapper. Was steckt hinter dem Trend?

In der vergangenen Woche hat der Ether-Kurs die psychologisch wichtige Marke von 3.000 US-Dollar durchbrochen und bewegt sich allmählich in Richtung seines Allzeithochs weiter gen Norden. Gleichzeitig sinken die ETH-Bestände an den weltweiten Krypto-Börsen immer weiter. Alleine in den letzten drei Monaten haben Anleger etwa 865.000 ETH von den Börsen abgezogen. Prozentual betrachtet befinden sich nur noch 11,14 Prozent aller Ethereum-Coins auf Krypto-Börsen, die niedrigste Zahl seit Ende 2015. Damals steckte die heute zweitgrößte Kryptowährung noch in den Kinderschuhen, während sie inzwischen eine Marktkapitalisierung von über 400 Milliarden US-Dollar vorweisen kann.

Die Ethereum-Bestände auf Krypto-Börsen seit Sommer 2015 I Quelle: glassnode

Der Trend der Angebotsverknappung zeigt sich bei einem längeren Betrachtungszeitraum sogar noch deutlicher. Seit dem Bekanntwerden des FTX-Skandals im Herbst 2022 haben sind über 11 Millionen Ether von den zentralisierten Börsen abgeflossen. Auch bei Bitcoin zeigt sich schon länger eine Tendenz zur Selbstverwahrung von disziplinierten Hodlern, aber bei Ethereum sorgt nicht zuletzt die Staking-Möglichkeit nochmal für eine verschärfte Entwicklung. Derzeit sind schon mehr als ein Drittel aller Ethereum-Coins langfristig in Smart-Contracts gebunden, was für die Stärke des Ökosystems spricht.

Was die Angebotsknappheit bedeutet

Beim Börsen-Bestandshoch im August 2020 befanden sich ungefähr 33,5 Millionen ETH auf verschiedensten Krypto-Börsen. Seit diesem Zeitpunkt wurden mehr als 20 Millionen ETH abgezogen, was eine dramatische Veränderung bedeutet. Noch nie gab es eine solche Angebotsknappheit von Ether an den Börsen. Besonders spannend: Auch vor und während den Bullruns 2017 und 2021 kam es zu sinkenden Börsenbeständen. Daher kann der aktuell noch stärkere Trend durchaus als positives Signal für die Zukunft gewertet werden.

Das stark reduzierte Angebot der zweitgrößten Kryptowährung an den Börsen könnte nach optimistischen Prognosen bereits im Mai auf eine sprunghaft ansteigende Nachfrage von institutionellen Investoren treffen. Dann muss die SEC eine erste finale Entscheidung über einen ETH-ETF-Antrag treffen, wobei es sich um den Fonds von VanEck handelt. Sollte die US-Börsenaufsichtsbehörde die Ether-ETF-Anträge abnicken, könnten Milliarden US-Dollar von Großanlegern in den Markt fließen. Zuletzt nannte die amerikanische Krypto-Börse Coinbase der SEC in einem offenen Brief 5 Gründe für den Ether-ETF.