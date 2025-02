Kryptograf und möglicher Bitcoin-Erfinder Hal Finney ist bekannt für seine Rolle in der Entwicklung der Krypto-Leitwährung. Seine Kursprognose geht in die Millionen.

Cathie Wood, Michael Saylor und selbst der Dogecoin-Gründer: Geht es nach den Krypto-Stars, steigt Bitcoin auf bis zu eine Milliarde US-Dollar. Solche Prognosen gibt es zuhauf, die erste ihrer Art kommt von niemand geringerem als Hal Finney und wurde bereits im Januar 2009 verfasst. Zehn Millionen US-Dollar soll eine “Münze” in Zukunft wert sein, wenn Bitcoin zum globalen Zahlungsmittel avanciert – der Zeitpunkt: ungewiss. Was spricht dafür?

Wer ist Hal Finney?

Hal Finney gilt als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für den Titel des Bitcoin-Erfinders. Er war Pionier auf dem Gebiet der Kryptografie, nachweislich früh an der Entwicklung von Bitcoin beteiligt und erhielt die erste Bitcoin-Transaktion überhaupt – von Satoshi Nakamoto.

Running bitcoin — halfin (@halfin) January 11, 2009

An Kryptowährungen geliebt habe der Kryptografie-Experte einem Eintrag auf dem Bitcointalk-Forum zufolge “das Geheimnisvolle und Paradoxe”. Er selbst entwickelte mit “RPOW” eine eigene Proof-of-Work-Währung, diskutierte schon Ende der 90er über die Privacy-Lösung ZK-Proofs, und war einer der Köpfe der Cypherpunk-Bewegung. So schrieb er am 19. März 2013:

Als Satoshi die erste Version der Software ankündigte, schnappte ich sie mir sofort. Ich glaube, ich war die erste Person neben Satoshi, die Bitcoin laufen ließ. Ich habe den Block 70 oder so gemint und ich war der Empfänger der ersten Bitcoin-Transaktion, als Satoshi mir zehn Coins als Test schickte. In den nächsten Tagen führte ich eine E-Mail-Konversation mit Satoshi, in der ich hauptsächlich Fehler meldete, die er dann beseitigte.

Finney verstarb 2014 an Amyotropher Lateralsklerose (ALS). Wer Satoshi Nakamoto war, ob eine Person oder mehrere, ist bis heute ungeklärt. Der Erfinder von Bitcoin verschwand am 11. Dezember 2010 spurlos. Mehr zu seinem Mysterium lest ihr: Wer war der Bitcoin-Erfinder?

Bitcoin als globales Zahlungsmittel bei 10 Millionen US-Dollar?

In einer seiner ersten Nachrichten an Satoshi Nakamoto stellte Finney die erste Kursprognose auf:

Als amüsantes Gedankenexperiment stelle man sich vor, dass Bitcoin erfolgreich ist und das dominierende Zahlungssystem weltweit wird. Dann sollte der gesamte Wert der Währung dem gesamten Reichtum der Welt entsprechen. Aktuelle Schätzungen des gesamten weltweiten Haushaltsvermögens, die ich gefunden habe, reichen von 100 Billionen bis 300 Billionen Dollar. Bei 20 Millionen Münzen ergibt das einen Wert von etwa 10 Millionen Dollar pro Münze.

Wer früh mit dem Mining begonnen hat, konnte mehrere hundert Coins mit einem handelsüblichen Computer finden. Für Finney Grund genug, sich darauf einzulassen.

Ob Bitcoin jemals das “dominierende Zahlungsmittel” wird, bleibt abzuwarten. Einige Länder setzen bereits auf Mining oder den Kauf von BTC für die staatliche Reserve. Das einzige Land, in dem Bitcoin das offizielle Zahlungsmittel war, musste das Experiment auf Geheiß des IWF abbrechen.