Bisher gilt in Deutschland: Wer mit Kryptowährungen handelt, kann Gewinne steuerfrei realisieren, wenn zwischen Kauf und Verkauf mindestens ein Jahr liegt. Diese Regelung will die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ändern. Worum es dabei genau geht und wie die Partei sonst zum Thema Krypto, Blockchain und Co. steht, erklärt die Bundestagsabgeordnete der Grünen Sabine Grützmacher gegenüber BTC-ECHO.

Im Folgenden werden diese Fragen geklärt:

Warum die Haltefrist abgeschafft werden soll

Wie realistisch eine Abschaffung in dieser Legislatur ist

Was die Grünen von Krypto, Blockchain und Co. halten

Kommt die “volle Besteuerung” von Krypto?