DeFi Wallets: Auf diese Kriterien kommt es an

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum nur DeFi Wallets mit Self-Custody echte Kontrolle über die eigenen Token ermöglichen
- Welche Kriterien bei Auswahl, Sicherheit und Nutzung einer DeFi Wallet entscheidend sind
- Wie DeFi Wallets Zugang zu Staking, Governance und Airdrops ermöglichen
- Welche Risiken mit Self-Custody und DeFi-Nutzung verbunden sind
Dezentrale Finanzanwendungen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des Krypto-Ökosystems entwickelt. Wer Staking betreiben, Token tauschen oder mit dezentralen Protokollen interagieren möchte, kommt an einer DeFi Wallet kaum vorbei. Sie bildet das technische Bindeglied zwischen Nutzer und Blockchain. Doch nicht jede Wallet eignet sich gleichermaßen für den Einsatz im DeFi-Bereich. Entscheidend sind klare Kriterien, die über Sicherheit, Kontrolle und Nutzbarkeit entscheiden.
