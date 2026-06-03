Grayscale bringt mit HYPG einen eigenen Hyperliquid Staking ETF an die Nasdaq. Die Gebühren liegen unter denen der Konkurrenz von Bitwise und 21Shares.

Grayscale ist am Mittwoch mit einem eigenen Hyperliquid-ETF in den Wettbewerb eingestiegen und setzt bei den Gebühren eine neue Untergrenze. Die Sponsor Fee liegt bei 0,29 Prozent. Der Konkurrenzdruck unter Anbietern ähnlicher Produkte nimmt damit weiter zu. Der Bitwise Hyperliquid ETF BHYP erhebt im ersten Monat keine Gebühr, danach fällt eine Gebühr von 0,34 Prozent an. Der 21Shares Hyperliquid ETF THYP kommt auf 0,30 Prozent. Grayscale bezeichnete den ETF in der Mitteilung als “kosteneffizientesten Weg für Anleger, über ein börsengehandeltes Produkt Zugang zu HYPE zu erhalten”.

Hyperliquid ist eine dezentrale Derivatebörse, über die Nutzer Perpetual Futures onchain handeln können. Der native Token der Plattform, HYPE, ist nach Marktkapitalisierung mittlerweile die zehntgrößte Kryptowährung. Die Marktkapitalisierung liegt bei 15,8 Milliarden US-Dollar.

Perpetuals, kurz Perps, sind Futures-Kontrakte ohne Ablaufdatum, mit denen Anleger auf Kursbewegungen von Assets setzen können, ohne diese direkt zu halten. Einige Analysten sehen in dem Perps-Sektor einen Billionenmarkt.

“Die Erfolgsgeschichte dieses Krypto-Zyklus”

Zach Pandl, Head of Research bei Grayscale, bezeichnete Hyperliquid als die “Breakout-Erfolgsgeschichte dieses Krypto-Zyklus”. Ausschlaggebend seien unter anderem die Technologie, die Nutzerbasis und die Umsätze der Plattform. “Das ist die Art von Projekt, nach der viele Krypto-Investoren seit einiger Zeit gesucht haben. Ein Projekt, das den Wert von Blockchain-Technologie mit Transparenz und einem Self-Custody-Modell wirklich maximiert, den Nutzern klare Vorteile bietet, Umsätze generiert und diese Umsätze an Tokenholder zurückführt”, so Pandl.

Vergangene Woche hatte die Commodity Futures Trading Commission den Weg für Perpetual Contracts geöffnet. Neben Coinbase und Robinhood erhielten davon unter anderem Hyperliquid und Lighter kurstechnischen Rückenwind.

Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert HYPE bei rund 72,5 US-Dollar und damit weniger als 3 US-Dollar unter seinem gestern erreichten Allzeithoch.