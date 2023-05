Meinungsverschiedenheiten mit der Finanzaufsicht verzögerten den Start auf dem deutschen Markt. Jetzt ist die DeFi-Wallet auch hierzulande in den App-Stores erhältlich.

Im November startete das Berliner Krypto-Startup Unstoppable Finance mit “Ultimate” eine eigene DeFi-Wallet. Bislang war die App auf dem deutschen Markt noch nicht verfügbar. Jetzt konnten nach Verhandlung mit der BaFin Fortschritte erzielt werden. Ab sofort ist “Ultimate” in Deutschland im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Allerdings erst einmal mit reduziertem Funktionsumfang. Das Unternehmen steht weiter im Dialog mit den Regulierungsinstanzen.

Krypto-Wallet für DeFi-User

Ultimate ist eine non-custodial Mobile-Wallet, die speziell auf das dezentrale Finanzwesen (DeFi) zugeschnitten ist. BTC-ECHO hat die App zum Start im November getestet und sprach mit CEO und Co-Gründer Maximilian von Wallenberg. Mehr dazu in diesem Artikel.

Kleiner Wermutstropfen: Die deutsche Version bietet derzeit keine nativ integrierte Swap-Funktionalität – Gespräche mit der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin zu diesem Thema dauern an. Unstoppable Finance Mitgründer Peter Großkopf erklärt dazu: “Unsere Swap-Funktionalität basiert auf dezentralen Handelsplätzen. Obwohl die Einzelkomponenten anders funktionieren als in der traditionellen Welt, wurde die Funktionalität als aufsichtsrechtlich relevant eingestuft. Während wir die Argumente der BaFin in weiten Teilen verstehen, gibt es DeFi-spezifische Technologien, die einen nuancierteren Ansatz erfordern und zu angepassten Leitlinien führen sollten.”

Nachteile durch KYC?

Peter Großkopf erklärt weiter, dass Unstoppable Finance sich grundsätzlich nicht davor scheut, eine Lizenz zu beantragen. Aber in der heutigen Gegenwart hätte dies einen erheblichen Nachteil, da ein regulierter Anlagevermittler KYC-Daten von Nutzern sammeln und zusätzliche Regeln einhalten muss, teilte das Unternehmen mit.

Der Bitcoin Blockspace Boom Jetzt im kostenlosen On-chain Report KW 20 lesen! Täglich Wöchentlich Reports Hinweis zum Newsletter & Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Wir sind als Wallet zu 100 Prozent konform mit Regelwerken, auch ohne KYC für unsere Nutzer durchzuführen. Dies ist nicht einmal nach den AMLR- und TFR-Vorschriften erforderlich. Die Durchsetzung von KYC würde uns jedoch gegenüber konkurrierenden Anbietern, die ihre Dienste in Deutschland ohne Lizenz oder KYC einfach über Reverse Solicitation weiter anbieten, stark benachteiligen. Unser Ziel ist nach wie vor, die vollständige Version unserer App in unserem Heimatland anzubieten. Wenn dafür der Schritt ins Ausland notwendig ist, ist dies eine traurige Konsequenz. Peter Großkopf – Unstoppable Finance

Das bringt die DeFi-Wallet mit

Die Ultimate-Wallet, auch in ihrer limitierten deutschen Version, bietet dennoch jede Menge nützlicher Funktionen. Nutzer haben Zugriff auf Funktionen wie das Verfolgen jedweder Wallet, das Anzeigen des Portfolio-Verlaufs, das Überprüfen von Candlestick-Charts von über 10.000 Token über die Ethereum und Solana Blockchain hinweg sowie das Anzeigen von Token-Preisen in Echtzeit. Besonders interessant: Das Portfolio-Tracking. Denn viele Wallets bieten ihren Nutzern nur eine Momentaufnahme der gehaltenen Coins und Token. Ultimate gibt darüber hinaus Auskunft über die Portfolio-Vergangenheit und “Profit and Loss”-Analysen.

Außerdem können Benutzer mit Layer2-Lösungen interagieren, und bald sollen Wallet Connect und ein dApp Browser verfügbar sein, mit denen Nutzer ihre Wallet mit dezentralen Börsen (DEXes) und anderen DeFi-Angeboten verknüpfen können.

Mit dem Launch in deutschen App Stores baut Unstoppable Finance ihre Web3-Strukturen weiter aus. Anfang des Monats teilte das Unternehmen zudem mit, es wolle “Europas erste vollständig regulierte DeFi-Bank” werden. Einen entsprechenden Lizenzantrag bereite man derzeit vor. Außerdem ist ein eigener Euro-Stablecoin in Planung.