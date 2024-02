Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) schraubte sich auch in der letzten Handelswoche um weitere acht Prozentpunkte gen Norden und erreichte mit 52.890 US-Dollar ein neues Jahreshoch. Wie schon in der Vorwoche zeigt sich Bitcoin-Kurs damit unverändert von seiner bullishen Seite. Trotz schlechter als prognostizierter Inflationsdaten und fallenden Kursen am US-Aktienmarkt behauptete sich der Kryptomarkt insgesamt weiter gut und beendete die Woche trotz eines zwischenzeitlichen Kursrücksetzers über das Wochenende im Bereich der 52.000 US-Dollar.

Ob die Käuferseite in der neuen Handelswoche weiter am Drücker bleiben kann und den Bitcoin-Kurs auf ein frisches Jahreshoch hieven wird, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.