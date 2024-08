In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum die Europäischen Inflationsdaten zu Bewegungen an den Finanzmarkt führen könnten

Weshalb der US-Immobilienmarkt wichtige Kennzahlen über die Verfassung der US-Wirtschaft liefert

Wieso den Besprechungen unter den wichtigsten Notenbanker in Jackson Hole in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zukommen könnte

Bitcoin (BTC) legte in der abgelaufenen Woche eine Verschnaufpause ein und beendete diese Handelswoche nahezu unverändert knapp oberhalb der 59.000 US-Dollar. Trotz fallender Inflationsrate und besser als erwarteter Zahlen vom US-Arbeitsmarkt verfehlte es die Krypto-Leitwährung und mit ihr auch die große Mehrheit des Gesamtmarktes, sich der signifikanten Erholung am US-Aktienmarkt anzuschließen. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) tendierte in einer 10-prozentigen Handelsrange leicht gen Norden und konnte mit einem Anstieg von rund drei Prozentpunkten zumindest etwas verlorenen Boden gegenüber dem BTC-Kurs gutzumachen.

Ob sich der Bitcoin-Kurs und mit ihm auch die Kurse am Kryptomarkt der bemerkenswerten Erholung am US-Aktienmarkt anschließen können, dürfte insbesondere von den neuesten US-Wirtschaftsdaten abhängig sein. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden