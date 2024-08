In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten zu volatilen Bewegungen am Finanzmarkt führen könnten

Wieso Anleger ihr Augenmerk vermehrt auf die Einzelhandelsumsätze in den USA legen dürften

Bitcoin (BTC) kann sich nach volatilen Handelstagen mit einem zwischenzeitlichen Abverkauf auf 49.050 US-Dollar signifikant erholen und die Woche bei rund 59.000 US-Dollar nahezu unverändert beenden. Anleger nutzen den massiven Abverkauf am vergangenen Montag für bemerkenswerte Zukäufe und hievten den Kurs 20 Prozentpunkte gen Norden. Damit konterten die Investoren die temporäre Panik in Folge der unerwarteten Leitzinserhöhung durch die japanische Notenbank, welche Anleger in einer Erstreaktion panisch aus ihren Positionen in risikobehafteten Assets fliehen ließen. Hingegen zeigte sich die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) trotz einer Erholung in der zweiten Wochenhälfte weiterhin schwach und gab im 7-Tage-Vergleich um gut sechs Prozentpunkte auf 2.570 US-Dollar nach. Anhaltende Verkäufe der Grayscale Spot-ETF Investoren belasteten abermals den Kurs des größten Altcoins.

Ob der Bitcoin-Kurs und mit ihm auch die Kurse am Kryptomarkt trotz der technischen Erholung am US-Aktienmarkt an seine positive Tendenz anknüpfen kann, dürfte insbesondere von den neuesten US-Wirtschaftsdaten abhängig sein. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

