In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Worauf Anleger bei der Lietzinssitzung der englischen Notenbank BOE achten sollten

Wieso die US-Arbeitsmarktdaten den Kurs von Bitcoin beeinflusst

Was sich aus den neusten Quartalszahlen von Cleanspark, Mara und Robin Hood für den Kryptomarkt ableiten lässt

Nach vier bearishen Handelswochen, in denen der BTC-Kurs per Wochenschlusskurs jeweils tiefer als in der Vorwoche notierte, setzten die Bitcoin-Bullen im Zuge dovisher Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Mittwochabend gepaart mit starken Quartalszahlen des US-Techgiganten Apple am Donnerstag sowie schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, zu einem Rebound an. Die Käuferseite hievte die Krypto-Leitwährung mit einem Wochenplus von 1,7 Prozent zurück in die Zone um 64.000 US-Dollar. Der zwischenzeitliche Rücksetzer auf ein neues Verlaufstief bei 56.500 US-Dollar wurde von der Käuferseite komplett egalisiert. Dass der US-Dollarindex (DXY) ausgehend vom Verlaufshoch am 1. Mai um 1,5 Prozentpunkte abrutschte, dürfte als zusätzlicher Rückenwind auf die Kurse am Kryptomarkt in den letzten Handelstagen gewirkt haben.

Ob die Käuferseite den Bitcoin-Kurs in der neuen Handelswoche weiter stabilisieren kann und damit den Umkehrtrend bestätigt, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

