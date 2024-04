In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Worauf Anleger bei der Lietzinssitzung der US-Notenbank Fed achten sollten

Wieso die die US-Arbeitsmarktdaten ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Leitzinsen sind

Was sich aus den neusten Quartalszahlen von Microstrategy, Riot Plattforms und Coinbase für den Kryptomarkt ableiten lässt

Der Kryptomarkt scheint im Zuge weiter angestiegener US-Verbraucherpreise vorerst die Luft ausgegangen zu sein. Trotz starker Kurserholungen am US-Aktienmarkt infolge sehr guter Quartalszahlen von Microsoft und Google konnte Bitcoin (BTC) in der zweiten Wochenhälfte nicht an seinen bullishen Handelsauftakt nach dem Halving anknüpfen. Mit einem Kursrückgang von 2,9 Prozent auf 63.129 US-Dollar beendete die Krypto-Leitwährung die vierte Handelswoche in Folge mit einem Kursabschlag. Auch die Mehrheit der Altcoins folgte der schwachen Kursentwicklung von Bitcoin und verlor auf Wochensicht an Wert. Hingegen zeigte sich die größte alternative Kryptowährung Ethereum (ETH) unerwartet bullish und schloss die Woche mit einem Kursplus von 3,7 Prozent bei 3.295 US-Dollar ab.

Ob die Käuferseite den Bitcoin-Kurs in der neuen Handelswoche weiter stabilisieren kann, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

