Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Federal Reserve senkt den Leitzins: Gut für Krypto?

Am Abend des vergangenen Mittwochs, dem 18. September, hat die US-Zentralbank die Erwartungen der Marktanalysten weltweit erfüllt und den Leitzins gesenkt. Auch Bitcoin reagierte wie erwartet: Die Krypto-Leitwährung notierte im Anschluss an die Fed-Verkündung deutlich im Plus.

Doch wie hängt die Erhöhung der Geldmenge – etwa durch billige Kredite – mit der Kurssteigerung von Bitcoin zusammen? Und wie könnte sich das langfristig auf den Krypto-Markt auswirken?

BTC-ECHO hat die Meinung einiger Experten eingeholt und einen Blick in die Vergangenheit geworfen.

Die Antworten gibt es in diesem Artikel: US-Zinssenkung: Warum das gut für Bitcoin ist

Warum Arthur Hayes glaubt, dass Bitcoin bald auf eine Million steigt

Kurzfristige Turbulenzen, langfristige Gewinne: Bitmex-CEO Arthur Hayes glaubt, dass dieser Bullrun länger und härter wird, als alle anderen zuvor. Bitcoin werde spätestens bis 2027 auf eine Million US-Dollar steigen. Für die unmittelbare Zukunft ist er jedoch bearish, selbst wenn Zinssenkungen der Federal Reserve kommen. Warum das so ist, erklärt er in diesem exklusiven Interview mit BTC-ECHO. Außerdem: Die Undurchsichtigkeit des globalen Finanzsystems und wie man es verstehen kann.

Das gesamte Interview gibt es hier: Arthur Hayes im Interview: “Bitcoin steigt auf eine Million US-Dollar”

FTX-Rückzahlungen: Die Bedeutung für den Krypto-Markt

Fast zwei Jahre nach dem Desaster um FTX könnte sich dieses noch als Heilsbringer für den Krypto-Sektor erweisen. Denn während der breitere Markt noch immer auf grünere Tage wartet, erhalten die geschädigten Kunden der kollabierten Exchange bald ihr Geld zurück. Dieses, so vermuten einige, könnte seinen Weg wieder zurück zu Bitcoin und Co. finden. Und für den nächsten großen Schub in Richtung Allzeithoch sorgen.

Wie wahrscheinlich dieses Szenario ist und von welchen Faktoren es abhängt, klärte BTC-ECHO mit führenden Analysten des Krypto-Sektors: So bullish sind die FTX-Rückzahlungen für Krypto

Patrick Gruhn: Ein Krypto-Milliardär im Porträt

Viele Menschen träumen davon, reich zu sein – von Luxus und dem Gefühl, sich zumindest über Geld keine Sorgen machen zu müssen. Doch nur wenige scheinen bereit, den steinigen Weg auf sich zu nehmen, der mit viel Glück zu diesem Ziel führen kann. Einer, der es getan hat, ist Patrick Gruhn. Eine eiserne Arbeitsmoral, unerschütterliches Durchhaltevermögen, die notwendige Portion Glück und nicht zuletzt der Rückhalt seiner Frau Maren ermöglichen dem gebürtigen Niedersachsen den Aufbau eines Milliardenvermögens.

Das bewegte Leben des Patrick Gruhn – und was das alles mit dem berüchtigten Krypto-Betrüger Sam Bankman-Fried zu tun hat – lest ihr hier: Dinosaurier, FTX und Gott: Das ist Krypto-Milliardär Patrick Gruhn

MiCA und die Whitepaper-Pflicht: Ein Experte klärt auf

Die MiCA gilt als ein Meilenstein der Krypto-Regulatorik. Als erste große Wirtschaftszone gelang es der Europäischen Union, einen einheitlichen rechtlichen Rahmen für Krypto-Assets zu schaffen. Anbieter von Bitcoin und Co. müssen seitdem auf eine Reihe von Regeln achten. Ein zentraler Baustein: die verpflichtende Vorlage eines Whitepapers. Damit soll der Schutz der Anleger erhöht werden. Doch für Gründer von Krypto-Unternehmen könnte sich diese Whitepaper-Pflicht zum Problem entwickeln, sagt Rechtsanwalt Hagen Weiss im Gespräch mit BTC-ECHO.

Warum das so ist, erfahrt ihr hier: Schutz für Anleger oder Haftungsfalle für Krypto-Projekte?