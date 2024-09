Der Krypto-Sektor erhofft sich von den kommenden Rückzahlungen an FTX-Gläubiger einen neuen Aufschwung. Mit diesen Marktimpulsen rechnen Experten.

So bullish sind die FTX-Rückzahlungen für Krypto

In diesem Artikel erfährst du: Wann die FTX-Rückzahlungen abgewickelt werden

Mit welchen Auswirkungen verschiedene Experten rechnen

Wie viel Geld in den Krypto-Sektor fließen könnte

Welche Coins davon am meisten profitieren

Fast zwei Jahre nach dem Desaster um FTX könnte sich dieses noch als Heilsbringer für den Krypto-Sektor erweisen. Denn während der breitere Markt noch immer auf grünere Tage wartet, erhalten die geschädigten Kunden der kollabierten Exchange bald ihr Geld zurück. Dieses, so vermuten einige, könnte seinen Weg wieder zurück zu Bitcoin und Co. finden. Und für den nächsten großen Schub in Richtung Allzeithoch sorgen.

Wie wahrscheinlich dieses Szenario ist und von welchen Faktoren es abhängt, klärte BTC-ECHO mit führenden Analysten des Krypto-Sektors.