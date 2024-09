In diesem Artikel erfährst du: Wie Experten auf die Zinssenkung reagieren

Warum billiges Geld einen Kursaufschwung bei Bitcoin bedeuten könnte

Welche Risiken die Zinssenkung für Bitcoin bedeutet

Warum der BTC-Kurs langfristig steigen könnte

“Money Printer goes Brrrr” oder “Fed-Chef Jerome Powell startet den Bitcoin Bullenmarkt”: Die Memes um die Leitzinssenkung der US-Notenbank ließen nicht lange auf sich warten. Auch Bitcoin reagierte wie erwartet: Die Krypto-Leitwährung notierte im Anschluss an die Fed-Verkündung deutlich im Plus.

Doch wie hängt die Erhöhung der Geldmenge – etwa durch billige Kredite – mit der Kurssteigerung von Bitcoin zusammen? Und wie könnte sich das langfristig auf den Krypto-Markt auswirken? BTC-ECHO hat die Meinung einiger Experten eingeholt und einen Blick in die Vergangenheit geworfen.

