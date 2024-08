Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Aktien und Kryptowährungen rauschen ab

Das ging ja schonmal gut los: Als Anleger:innen am Montagmorgen ihre Portfolios checken, macht sich Panik breit – viele Werte sind regelrecht gecrasht. Und zwar sowohl auf den Aktien-, als auch auf den Krypto-Märkten. Dahinter steckt ein sogenannter Flash Crash.

Was Japan mit der Misere zu tun hatte, lest ihr hier: Verhindert Japan einen Bitcoin Bullrun?

Wie ein Flash Crash entsteht – und wie gefährlich der sein kann – erfahrt ihr hier: So funktioniert ein Flash Crash

Warum Anleger:innen ihren Optimismus nicht verlieren müssen, steht in diesem Artikel: Diese 5 Bitcoin-Charts machen Hoffnung

Droht den USA eine Rezession?

Ein Gespenst geht um an den Finanzmärkten: die Angst vor einer neuen Rezession. Eine altbekannte Sorge, wiedererwacht durch den Flash Crash am vergangenen Montag, dem 5. August 2024. 6,4 Billionen US-Dollar in 24 Stunden an den Aktienmärkten vernichtet, rund 400 Milliarden US-Dollar in der Kryptobranche. Überall auf den Bildschirmen: tiefrote Zahlen. Und ein Anflug von Panik. Denn flankiert wurde dieser Absturz von weiteren beunruhigenden Ereignissen. Schwache Arbeitsmarktdaten in den USA, enttäuschende Quartalszahlen der Tech-Giganten, eine drohende Eskalation in Nahost zwischen Israel und dem Iran und ein historischer Crash an Japans Börsen.

“Steuern die USA jetzt auf eine Rezession zu?”, liest man wenige Stunden später in fast allen großen Medien, ob in Deutschland oder Übersee. Viele Ökonomen winken ab. Dafür sei es noch zu früh. Andere datieren den Absturz der Wirtschaft schon. Irgendwann im Frühling. Auf jeden Fall in 2025.

Wie begründet sind die Rezessions-Sorgen? Und was hätte eine Rezession für Auswirkungen auf den Kryptomarkt? Wir haben Experten gefragt. Ihre Antworten lest ihr hier: Rezession in 2025? Was das für Krypto bedeuten würde

Warum die Demokraten keine Rezession zulassen werden, erfährst du hier: Warum die Demokraten keine Rezession zulassen werden



Luxusaktien und Bitcoin: So gefährlich ist eine schwache asiatische Wirtschaft

Während viele Investoren noch am Bitcoin-Crash des vergangenen Montags knabbern, bahnt sich eine neue Gefahr aus Asien an. Zuletzt war es die Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank, welche ein internationales Börsenbeben auslöste und den Krypto-Markt auf Talfahrt schickte. Doch langfristig betrachtet könnte eine chinesische Konjunkturflaute noch schwerwiegendere Konsequenzen haben. Ein Frühwarnsignal: Die globale Luxusindustrie, deren Umsätze in Asien zuletzt deutlich sanken.

Ob LVMH, Hermès oder Richemont – wenn es einen Bereich gibt, in welchem europäische Unternehmen dominieren, dann ist das die Luxusindustrie. Von der wachsenden Kaufkraft insbesondere der chinesischen Mittelschicht profitierten auch die Aktienkurse der Luxusriesen. Doch in den letzten Monaten kamen die Kurse deutlich zurück.

Welche überraschenden Gemeinsamkeiten Bitcoin mit den Luxusaktien hat und wie stark sich eine anhaltende Wirtschaftsschwäche in Asien auf den BTC-Kurs auswirken könnte, erfahrt ihr hier: Wie gefährlich die Schwäche Asiens für Bitcoin und Luxus noch werden könnte

Dominik Schiener: Darum ist IOTA jetzt Scharia-konform

Welche Finanzgeschäfte für Muslime erlaubt sind, regelt die Scharia. Solche, die nicht gegen die Grundsätze des Koran verstoßen, gelten als Scharia-konform. Dazu zählt nun auch das Krypto-Projekt IOTA. Die Zertifizierung erfolgte durch das Cambridge Institute of Islamic Finance. Demnach erfülle der IOTA-Token alle anerkannten Scharia-Prinzipien und -Standards.

IOTA-Gründer Dominik Schiener spricht gegenüber BTC-ECHO über die Auswirkungen auf das Projekt, welche strategische Bedeutung der Nahe Osten als Wirtschaftsstandort für die Krypto-Ökonomie hat, und warum der Krypto-Token nicht gegen einen der obersten Grundsätze des islamischen Finanzrechts verstößt: das Verbot der Spekulation.

Den Artikel lest ihr hier: IOTA ist jetzt Scharia-konform

Die größten Bitcoin-Hodler

Noch vor zehn Jahren war Bitcoin ein Nischenprojekt von IT-Nerds, Cypherpunks und Libertären, die eine dezentrale Alternative zum Finanzsystem schaffen wollten. Doch mit dem Heranwachsen des Netzwerkes und dem enormen Anstieg der Marktkapitalisierung seit 2014 wird Bitcoin immer interessanter für große Unternehmen. Viele nutzen die Kryptowährung zur Diversifikation und investieren einen Teil ihrer Rücklagen in das digitale Gold.

Ob einem diese Entwicklung gefällt oder nicht – Bitcoin ist für alle offen, auch für die Corporate Welt. Einige Firmen gehen allerdings noch einen Schritt weiter: Sie fahren eine Bitcoin-Strategie und versuchen, so viele BTC zu kaufen wie möglich.

Welche Unternehmen die meisten BTC halten und warum institutionelle Adoption den Bitcoin-Kurs bald durch die Decke schießen könnte, erfahrt ihr hier: Diese fünf Unternehmen halten die größten Bitcoin-Bestände