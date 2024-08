Rezession in 2025? Was das für Krypto bedeuten würde

In diesem Artikel erfährst du: Was eine Rezession in 2025 wahrscheinlich macht

Warum sie für Krypto kurzfristig schlecht wäre

Wie Bitcoin und Co. langfristig profitieren

Wie Experten die Situation einschätzen

Ein Gespenst geht um an den Finanzmärkten: die Angst vor einer neuen Rezession. Eine altbekannte Sorge, wiedererwacht durch den Flash Crash am vergangenen Montag, dem 5. August 2024. 6,4 Billionen US-Dollar in 24 Stunden an den Aktienmärkten vernichtet, rund 400 Milliarden US-Dollar in der Kryptobranche. Überall auf den Bildschirmen: tiefrote Zahlen. Und ein Anflug von Panik. Denn flankiert wurde dieser Absturz von weiteren beunruhigenden Ereignissen. Schwache Arbeitsmarktdaten in den USA, enttäuschende Quartalszahlen der Tech-Giganten, eine drohende Eskalation in Nahost zwischen Israel und dem Iran und ein historischer Crash an Japans Börsen.

“Steuern die USA jetzt auf eine Rezession zu?”, liest man wenige Stunden später in fast allen großen Medien, ob in Deutschland oder Übersee. Viele Ökonomen winken ab. Dafür sei es noch zu früh. Andere datieren den Absturz der Wirtschaft schon. Irgendwann im Frühling. Auf jeden Fall in 2025. Wie begründet sind die Rezessions-Sorgen? Und was hätte eine Rezession für Auswirkungen auf den Kryptomarkt? Wir haben Experten gefragt.

