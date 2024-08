Luxus in der Krise?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Luxusaktien in der Vergangenheit so stark performten

Was für eine Bedrohung sich derzeit in China anbahnt

Welchen Nachteil die Luxusindustrie gegenüber Bitcoin hat

Wie Bitcoin als globaler Krisenschutz Vermögen retten kann

Während viele Investoren noch am Bitcoin-Crash des vergangenen Montags knabbern, bahnt sich eine neue Gefahr aus Asien an. Zuletzt war es die Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank, welche ein internationales Börsenbeben auslöste und den Krypto-Markt auf Talfahrt schickte. Doch langfristig betrachtet könnte eine chinesische Konjunkturflaute noch schwerwiegendere Konsequenzen haben. Ein Frühwarnsignal: Die globale Luxusindustrie, deren Umsätze in Asien zuletzt deutlich sanken.

Ob LVMH, Hermès oder Richemont – wenn es einen Bereich gibt, in welchem europäische Unternehmen dominieren, dann ist das die Luxusindustrie. Von der wachsenden Kaufkraft insbesondere der chinesischen Mittelschicht profitierten auch die Aktienkurse der Luxusriesen. Doch in den letzten Monaten kamen die Kurse deutlich zurück. Welche überraschenden Gemeinsamkeiten Bitcoin mit den Luxusaktien hat. Und wie stark sich eine anhaltende Wirtschaftsschwäche in Asien auf den BTC-Kurs auswirken könnte.

