Bitcoin kurz vor dem Allzeithoch, Ethereum Dencun Update steht bevor und Telegram will Nutzer in Krypto auszahlen: die Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Bitcoin kratzt am Allzeithoch

Was für eine Woche. Nach über zwei Jahren und einem langen Krypto-Winter stand Bitcoin diese Woche erstmals wieder über der 60.000-US-Dollar-Marke. Der Weg zum Allzeithoch von knapp 69.000 US-Dollar ist damit nicht mehr weit. Befeuert wurde die Rallye vor allem von den Spot ETFs von BlackRock, Fidelity und Co., die allesamt Rekordvolumina aufweisen.

Die positive Marktlage veranlasste verschiedene Experten zu bullishen Prognosen. Mehr dazu hier: Wie weit kann Bitcoin noch steigen?

JPMorgan ist allerdings weniger optimistisch. Die Großbank geht von einem Kursrücksetzer auf bis zu 42.000 US-Dollar aus. Warum, lest ihr hier: Fällt Bitcoin jetzt auf 42.000 US-Dollar?

Im Vergleich zu Solana und anderen L1-Netzwerken ist das Ethereum-Ökosystem nach wie vor von hohen Transaktionskosten geplagt. Mit dem Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4844, das der folgenreichste Bestandteil des kommenden Dencun Upgrade ist, soll sich das ändern. Am 13. März soll es so weit sein.

Wer sich auf Social-Media-Plattform wie X umhört, stößt auf ein Wirrwarr von Meinungen zu diesem Upgrade – viele davon irreführend oder völlig aus dem Kontext gerissen. Was sich durch das Update wirklich ändert, und was nicht, lest ihr hier: Ethereum Dencun Upgrade: Was ändert sich für Layer-2-Nutzer?

Uniswap schüttet Transaktionsgebühren an Nutzer aus

“Die wichtigste Nachricht seit der Zulassung der Bitcoin ETFs”, so oder so ähnlich fasst der Krypto-Space die aktuellen Entwicklungen um Uniswap auf. Die größte dezentrale Börse will Nutzer künftig an den Umsätzen aus Transaktionsgebühren des Netzwerks beteiligen. Ein ambitionierter Schritt, der Konkurrenten unter Zugzwang setzt und so potenziell ein komplett neues Investment-Narrativ schaffen könnte. Gleichzeitig liefert die geplante Umstellung neuen Zündstoff, der in einen Konflikt mit der US-Wertpapieraufsicht SEC ausarten könnte.

Alles Wichtige zu dem Schritt lest ihr hier: Schafft Uniswap ein neues Investment-Narrativ?

SigularityNET-Gründer: “Solana ist Schrott”

Solana erreichte diese Woche ein neues Jahreshoch. Die Kursentwicklung der letzten Monate beeindruckend. Von der technischen Infrastruktur sind aber nicht alle überzeugt, so wie SingularityNET-Gründer Ben Goertzel. Im Exklusivinterview mit BTC-ECHO verrät er seine Gründe und erklärt, warum sein AI-Projekt sogar Branchenprimus ChatGPT übertrifft.

Das volle Interview lest ihr hier: SingularityNET-Gründer: “Solana ist Schrott”

Telegram zahlt Nutzer bald in Krypto aus

Telegram experimentiert schon seit Jahren im Krypto-Space. Nun wagt der Messenger-Dienst einen weiteren Schritt. Man will Nutzer künftig an den Werbeeinnahmen der Plattform beteiligen. Über die Telegram-nahe Blockchain Toncoin soll das Projekt realisiert werden. Doch worum geht es eigentlich genau?

Das lest ihr hier: Telegram zahlt Nutzer bald in Krypto aus