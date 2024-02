Ethereum Dencun Upgrade: Was ändert sich für Layer-2-Nutzer?

Ethereum Dencun Upgrade: Was ändert sich für Layer-2-Nutzer?

So viel billiger wird Ethereum sein

Das wichtigste Ethereum-Upgrade seit dem Merge geht am 13. März in Betrieb. Das sind die Auswirkungen und was ETH-Nutzer erwarten können.