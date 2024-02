Uniswap will Einnahmen aus Gas Fees künftig ausschütten. Was der Schritt konkret bedeutet und warum er neues regulatorisches Konfliktpotenzial birgt.

In diesem Artikel erfährst du: Wie Uniswap Nutzer an Transaktionsgebühren beteiligen will

Was der Schritt für andere dezentrale Börsen bedeutet

Wieso es zu neuen regulatorischen Konflikten kommen könnte

“Die wichtigste Nachricht seit der Zulassung der Bitcoin ETFs”, so oder so ähnlich fasst der Krypto-Space die aktuellen Entwicklungen um Uniswap auf. Die größte dezentrale Börse will Nutzer künftig an den Umsätzen aus Transaktionsgebühren des Netzwerks beteiligen. Ein ambitionierter Schritt, der Konkurrenten unter Zugzwang setzt und so potenziell ein komplett neues Investment-Narrativ schaffen könnte. Gleichzeitig liefert die geplante Umstellung neuen Zündstoff, der in einen Konflikt mit der US-Wertpapieraufsicht SEC ausarten könnte.