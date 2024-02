Drei Buchstaben, eine Revolution: AGI steht kurz für Artificial General Intelligence. Und die Vorstellung einer nahen Zukunft, in der wir Menschen nicht mehr die Krone der Schöpfung sind, sondern die Maschinen. Klüger als wir, selbstständig in ihrer Entwicklung – eine neue Stufe der Evolution. Und laut einigen Forschern und Experten nur noch wenige Jahre entfernt. Ein Schlaglicht dieser Entwicklung: OpenAI entdeckte vor wenigen Monaten einen Durchbruch in der Forschung zu AGI. Die Folge: ein riesiger Medienskandal. BTC-ECHO traf einen der wichtigsten Pioniere des Begriffes in Panama Stadt: Ben Goertzel.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Wir zeigen dir die besten Anbieter für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana & Co. In unserem Vergleichsportal findest du den für dich passenden Anbieter. Zum Anbietervergleich